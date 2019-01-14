2019-01-14T03:22:47+03:00
Политика

Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии

По словам главы Белого дома, «больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ*» получили Россия, Иран и Сирия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты приступили к выводу своих войск из Сирии, одновременно при этом добивая оставшихся в стране боевиков ИГ*, сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Приступаем к выводу (воинского контингента) из Сирии, что давно пора было сделать. Но при этом продолжаем атаковать остатки территориального халифата ИГ* с разных направлений», - написал он.

При этом глава Белого дома отметил, что «больше всего пользы от продолжительного курса США на уничтожение ИГ* в Сирии – настоящего врага» получили «Россия, Иран и Сирия».

«Мы тоже от этого получили пользу, однако сейчас настало время вернуть наших военных домой. Нужно прекратить бесконечные войны!» - добавил он.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 19 декабря Дональд Трамп объявил о полной победе над *ИГИЛ в Сирии и приказал вывести из САР американские войска. Сообщалось, что на это потребуется примерно два - три месяца.

К слову, в России усомнились в том, что Штаты действительно вывезут своих солдат из страны, но отметили, что если так и будет, то это «шаг в правильном направлении».

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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