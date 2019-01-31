Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о штрафе в полмиллиона рублей за уход с шоу

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-31T07:42:28+03:00

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Шоу «Битва экстрасенсов» выпустило уже 19 сезонов. Кроме того, от проекта отпочковалось множество выпусков и передач. Рейтинги у мистического шоу остаются высокими, несмотря на многочисленные скандалы и разоблачения. После документального фильма «Идущие к черту» Бориса Соболева, который разоблачил участников шоу, в защиту проекта уже выступили Марат Башаров и Вера Сотникова. Актеры долгие годы заняты на проекте, получая хорошие гонорары.

О своем участии в шоу рассказал и победитель восьмого сезона Владимир Муранов. Он признался, что еще в самом начале хотел уйти с проекта, но у него не получилось, сразу после первого успешного испытания, его заставили подписать контракт, согласно которому в случае досрочного ухода он обязуется выплатить штраф в 500 тысяч рублей. По признанию мага, таких денег на тот момент у него не было, поэтому он вынужден был остаться. Муранов заявил, что для него участие в проекте было испытанием, пишет РИА Новости.

«Эти полгода испытаний были самые сложные в эмоциональном плане, при том, что я спокойный человек, там я выпил несколько пузырьков «Новопассита», чтобы как-то расслабиться», - отметил он.

Участник проекта рассказал, что испытания длились по часу, иногда больше, но в итоге в программу попадали лишь незначительные отрывки. При этом, по его словам, он находился в постоянном напряжении. Муранов рассказал, что режиссеры убирали целые слова и предложения, поэтому менеджеры учили их быть лаконичными – говорить коротко и ясно, чтобы их невозможно было вырезать.

Как и многие участники проекта, которые после него продолжают практику и зарабатывают на этом деньги, Муранов опровергает информацию о подставных людях и мошенничествах на «Битве экстрасенсов».

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Марат Башаров десятый год ведет «Битву экстрасенсов». Все эти годы актер, который успешно играет роль телеведущего в магическом телепроекте, отстаивает честь программы. Не признается, что шоу снимается по сценарию. А как же иначе? Ведь работа в «Битве экстрасенсов» приносит Марату стабильный доход. По слухам он получает в среднем 500 тыс.руб. за съемки в одной серии телешоу (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU