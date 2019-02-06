В Вашингтоне сомневаются, что российская система «Посейдон» опасна для США
Вряд ли новейшая российская многоцелевая океанская система «Посейдон» представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, отвечая на вопросы американских журналистов.
Она напомнила, что Штаты постоянно сталкиваются «с целым рядом угроз как со стороны России, так и со стороны других государств».
«Важно помнить, что у нас самая сильная армия в мире: она была в прошлом, есть в настоящее время и останется в будущем. И мы слышали, что сказал вчера вечером президент Трамп в своем послании «О положении страны»: он продолжит финансировать создание необходимых систем», - сказала Андреа Томпсон на брифинге в среду.
«У меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным», - приводит ее слова ТАСС.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные испытания «Посейдона» начались в России 25 декабря прошлого года. Как тогда отмечалось, испытания стратегического беспилотного аппарата, способного нести ядерные боезаряды, проводятся в морской акватории, «защищенной от средств разведки вероятного противника».
Впервые о подводном беспилотнике «Посейдон» и его уникальных возможностях рассказал в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин.
Посейдон.
ИСТОЧНИК KP.RU