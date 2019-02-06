2019-02-06T23:53:44+03:00
Политика

В Вашингтоне сомневаются, что российская система «Посейдон» опасна для США

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности напомнила, что у Штатов «самая сильная армия в мире»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В декабре в России начались подводные испытания беспилотника «Посейдон»В декабре в России начались подводные испытания беспилотника «Посейдон»Фото: Минобороны РФ
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Вряд ли новейшая российская многоцелевая океанская система «Посейдон» представляет серьезную опасность для Соединенных Штатов, заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, отвечая на вопросы американских журналистов.

Она напомнила, что Штаты постоянно сталкиваются «с целым рядом угроз как со стороны России, так и со стороны других государств».

«Важно помнить, что у нас самая сильная армия в мире: она была в прошлом, есть в настоящее время и останется в будущем. И мы слышали, что сказал вчера вечером президент Трамп в своем послании «О положении страны»: он продолжит финансировать создание необходимых систем», - сказала Андреа Томпсон на брифинге в среду.

«У меня нет особого доверия российской пропаганде, и я полностью доверяю американским военным», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные испытания «Посейдона» начались в России 25 декабря прошлого года. Как тогда отмечалось, испытания стратегического беспилотного аппарата, способного нести ядерные боезаряды, проводятся в морской акватории, «защищенной от средств разведки вероятного противника».

Впервые о подводном беспилотнике «Посейдон» и его уникальных возможностях рассказал в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года президент России Владимир Путин.

Посейдон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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