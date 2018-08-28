Аналитики Moody's считают, что новые санкции США мало повлияют на экономику России
Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, вступившие в силу 27 августа, на экономику России повлияют незначительною об этом говорится в прогнозе, который международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник обнародовало на своем официальном сайте.
«Новые американские санкции мало повлияют на (российскую) экономику, но более жесткие меры, которые (США) могут ввести позднее в этом году, представляют риск», - говорится в обзоре агентства.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне вступили в силу очередные санкции Вашингтона против нашей страны, введенные из-за так называемого «дела Скрипалей». А новую порцию ограничений в отношении России, по словам сенаторов, следует ждать в октябре или после 6 ноября, когда в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс. Этот вопрос «в приоритете» у американских законодателей, но обсуждать его пока просто некогда.
Между тем, все российские эксперты связывают недавние санкции Вашингтона против нашей страны с внутриполитической борьбой в США за электорат в преддверии ноябрьских выборов.
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