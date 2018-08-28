2018-08-28T08:18:36+03:00
Экономика

Аналитики Moody's считают, что новые санкции США мало повлияют на экономику России

Однако более жесткие меры, которые Штаты могут ввести позже в этом году, как отмечают в агентстве. представляют риск
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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еждународное рейтинговое агентство Moody's оценило влияние американских санкций на российскую экономикуеждународное рейтинговое агентство Moody's оценило влияние американских санкций на российскую экономикуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новые антироссийские санкции Соединенных Штатов, вступившие в силу 27 августа, на экономику России повлияют незначительною об этом говорится в прогнозе, который международное рейтинговое агентство Moody's в ночь на вторник обнародовало на своем официальном сайте.

«Новые американские санкции мало повлияют на (российскую) экономику, но более жесткие меры, которые (США) могут ввести позднее в этом году, представляют риск», - говорится в обзоре агентства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне вступили в силу очередные санкции Вашингтона против нашей страны, введенные из-за так называемого «дела Скрипалей». А новую порцию ограничений в отношении России, по словам сенаторов, следует ждать в октябре или после 6 ноября, когда в Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс. Этот вопрос «в приоритете» у американских законодателей, но обсуждать его пока просто некогда.

Между тем, все российские эксперты связывают недавние санкции Вашингтона против нашей страны с внутриполитической борьбой в США за электорат в преддверии ноябрьских выборов.

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