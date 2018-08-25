В США опубликовали новый пакет санкций против России

СЕГОДНЯ 08:24 2018-08-25T08:24:12+03:00

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Очередные антироссийские санкции США, предпринимаемые в рамках первого пакета ограничений, запретят Москве получать американские кредиты, а также экспортировать оружие и продукцию двойного назначения. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США.

Формальная публикация санкционных мер и вступление их в силу ожидается в понедельник.

Опубликованный в официальном журнале Федерального правительства США документ запретит зарегистрированным в Штатах компаниям и учреждениям оказать какую бы то ни было финансовую или другую помощь российской стороне. Исключение делается лишь для "срочной гуманитарной" поддержки, в том числе поставок продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.

Также российские государственные предприятия больше не сможет экспортировать американское оружие и продукцию двойного назначения, которая может быть использована как в мирных, так и в военных целях. Однако и здесь есть исключение, и делается оно для продукции, необходимой в рамках космического сотрудничества наших стран и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Примечательно, что если Кремль откажется пустить международных экспертов на интересующие их российские объекты, а также не предоставит гарантий неприменения химического оружия, то Вашингтон введет второй, еще более жесткий пакет санкций уже в ноябре этого года. Эти ограничительные меры ударят по нашим банкам и товарообороту между странами.

Причина введения санкций

Стоит напомнить, что в этот раз причиной введения антироссийских санкций стало так называемое дело Скрипалей. Речь идет об инциденте с отравлением двух человек в британском городе Солсбери. ЧП с применением некого нервно-паралитического вещества произошло еще в марте, и тогда Лондон поспешил обвинить в случившемся Москву. Никаких доказательств причастности России представлено так и не было, однако многие страны поспели выслать наших дипломатов и ужесточить ограничительные меры.

К настоящему моменту одна из пострадавших - Юлия Скрипаль - уже выписана из больницы и помещена в некое "безопасное место", однако никто до сих пор так и не показал Москве хоть какие-нибудь материалы дела. Причины этого также не называются.

Другие антироссийские санкции

Многие российские политики и чиновники уже давно заметили, что с помощью ограничительных мер Соединенные Штаты пытаются сдержать развитие нашей страны и добиться своих целей. Так, например, Вашингтон не устраивает строительство газопровода "Северный поток - 2", поскольку тогда их сжиженный газ значительно потеряет в популярности.

В связи с этим американцы постоянно придумывают новые поводы для введения антироссийских санкций. Только за последний месяц зарегистрированные в нашей стране организации уже несколько раз попадали под ограничительные меры, которые по сути были направлены против КНДР.

Речь идет о российском коммерческом банке "Агросоюз", компании "Профинет" и нескольких физических лицах, проживающих на территории РФ. По версии американцев, эти учреждения и люди якобы имеют отношение к осуществлению финансовых операций с Пхеньяном, что запрещено постановлением Совбеза ООН.

Истерия на фоне приближение выборов в Конгресс

В ноябре этого года в США состоятся очередные выборы в Конгресс. И чем ближе подходит этот момент, тем больше делается антироссийских заявлений. Внутренняя политическая коньюктура в Штатах никак напрямую не связана с нашей страной, однако тенденция к "истерии" уже никого не удивляет.

Об этом уже говорила не только официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, но и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. По его словам, в скором времени Россия окажется в "заложниках" развернувшейся на территории США войны. Причиной всех этих спекуляций является желание американских политиков подтвердить жизнеспособность предыдущих заявлений, считает сенатор.