Горбачев: Отказ от ДРСМД приведет к новой гонке вооружений

13 Февр. 02:59 2019-02-13T03:22:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый и единственный бывший президент СССР Михаил Горбачёв, который в своё время вместе с президентом США Рональдом Рейганом поставил подпись под Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), убеждён, что отказ от этого соглашения приведет к новой гонке вооружений и хаосу в мировой политике.

«Результатом нынешнего деструктивного поворота будет [..] дестабилизация мировой стратегической ситуации, новая гонка вооружений, все большая хаотичность и непредсказуемость мировой политики. От этого пострадает безопасность всех стран, в том числе США», - пишет он в статье, опубликованной в газете «Ведомости».

Экс-глава Советского Союза призвал американских конгрессменов от обеих партий преодолеть свои разногласия и начать «серьезный разговор» с Россией по проблеме ядерного оружия.

«Хочу обратиться к американцам, особенно к членам конгресса – республиканцам и демократам. Сожалею, что острая внутриполитическая ситуация, сложившаяся в США в последние годы, привела фактически к срыву диалога между нашими странами по всей повестке дня и, в том числе, по проблемам ядерного оружия. Пора преодолеть межпартийные противоречия и начать серьезный разговор. Уверен, что Россия будет к нему готова», - говорится в статье Михаила Горбачёва.

Напомним, Договор о РСМД был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. Как писал сайт kp.ru, со 2 февраля США приостановили выполнение обязательств по ДРСМД, оставив за собой право в ближайшие шесть месяцев к нему вернуться, а 5 февраля Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность заключить с Москвой новый подобный договор, если к нему присоединятся и другие страны – в частности, Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин: США объявили, что они приостанавливают свое участие в ДРСМД, и мы приостанавливаем

Россия вслед за США приостанавливает действие договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил Владимир Путин. Президент попросил министра иностранных дел изложить ситуацию, которая складывается с Договором и по так называемому разоруженческому досье (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Америка выпустила ракетного джина: чем ответит Россия

Виктор БАРАНЕЦ

США заявили о выходе со 2 февраля из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Америка объяснила это тем, что Россия «нарушила» условия Договора. Причем США будут выходить из этого соглашения полгода. За это время власти США примут пакет документов, который полностью развязывает руки Вашингтону по разработке двух классов ракет – средней и меньшей дальности. Чем это грозит России и остальному миру? Попытаемся ответить на этот и другие вопросы (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Россия предложила США уничтожить установки под «Томагавки»

Так же американцы должны ликвидировать свои беспилотники и ракеты-мишени, что бы вернуться к выполнению Договору о ракетах средней и меньшей дальности (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624035" frameborder="0"></iframe> Михаил Горбачев: «Я остаюсь оптимистом».Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев представил в Москве свою новую книгу

ИСТОЧНИК KP.RU