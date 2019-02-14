Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 03:38 2019-02-14T04:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

На слушаниях комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США представители обеих партий исключили вариант военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Причем и демократы, и республиканцы раскритиковали позицию главы Белого дома Дональда Трампа, который заявлял, что допускает возможность ввода американских войск в республику.

«То, что президент бряцает оружием, и его намёки на то, что вариант американского военного вмешательства не исключается, вызывает у меня обеспокоенность. Всем, кто нас видит, хочу дать понять: вариант военного вмешательства США невозможен», - заявил председатель международного комитета Элиот Энгель.

Он подчеркнул, что «где и когда использовать американские вооружённые силы по всему миру» — решает конгресс.

«Конгресс не поддержит военную интервенцию в Венесуэлу», - подытожил Энгель.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее провозгласивший себя «временным президентом» Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуаидо говорил, что не исключает возможности проведения в республике военной операции для свержения законного главы государства Николаса Мадуро.

РЕПОРТАЖ «КП»

«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря

Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови

В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU