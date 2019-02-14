2019-02-14T19:28:56+03:00
Общество

Губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал "КП", каким будет Восточный экономический форум-2019

Глава региона отвечает на вопросы главреда "Комсомолки" Владимира Сунгоркина [эксклюзив kp.ru, видеотрансляция]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "На предстоящем юбилейном форуме руководителей стран азиатско-тихоокеанского региона будут представлены новые проекты"Губернатор Приморья Олег Кожемяко - "КП": "На предстоящем юбилейном форуме руководителей стран азиатско-тихоокеанского региона будут представлены новые проекты"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин выступает модератором дискуссии "Открытый диалог" с главой Приморья Олегом Кожемяко в Сочи. Главред нашего издания задал вопрос губернатору Приморского края по поводу предстоящего пятого Восточного экономического форума.

- Пятый юбилейный форум руководителей азиатско-тихоокеанского региона даст возможность изучить новейшие проекты: это и завод минеральных удобрений, строительство новых школ и училищ во Владивостоке. Этот форум даст импульс развития и в сфере туризма, - подчеркнул Кожемяко.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сочи пройдет «Открытый диалог» с губернатором Приморского края. Формат «открытый диалог» представляет собой неформальную беседу главы региона с модератором о возможностях развития бизнеса в регионе, его инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

Олег Кожемяко отвечает на вопросы главного редактора Комсомольской правды Владимира Сунгоркина.В Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Открытый диалог ведет Владимир Сунгоркин с Олегом Кожемяко о возможностях развития бизнеса в Приморском крае. Инвестиционной экосистеме и планах на будущее.

Напомним, Олег Кожемяко возглавил Приморский край относительно недавно - в конце прошлого года. До этого он был губернатором сначала Амурской области, а потом Сахалина. Главной темой Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году является реализация национальных проектов.

На форуме Олег Кожемяко обсудил вопрос строительства гостиниц в Приморье и то, что привлекает в Приморский край инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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