Мадуро предложил Гуаидо объявить выборы в Венесуэле

СЕГОДНЯ 05:36 2019-02-20T05:47:39+03:00

Действующий президент страны убежден, что народ не станет голосовать за самозванца

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Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 19 февраля перед выпускниками медицинского университета, заочно предложил объявившему себя «временным» главой Боливарианской республики спикеру парламента Хуану Гуаидо объявить выборы в стране, как требует Евросоюз. Мадуро совершенно уверен, что венесуэльцы не станут голосовать за самозванца от оппозиции.

«Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием», - приводит слова венесуэльского лидера РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 8 февраля Николас Мадуро заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Он считает, что другой состав Национальной ассамблеи будет способствовать стабилизации ситуации в стране и восстановлению ее экономики.

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ИСТОЧНИК KP.RU