Мадуро предложил Гуаидо объявить выборы в Венесуэле
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая 19 февраля перед выпускниками медицинского университета, заочно предложил объявившему себя «временным» главой Боливарианской республики спикеру парламента Хуану Гуаидо объявить выборы в стране, как требует Евросоюз. Мадуро совершенно уверен, что венесуэльцы не станут голосовать за самозванца от оппозиции.
«Почему он не созывает выборы, чтобы его скинули с помощью голосования народа? Пусть самоназначивший себя клоун созовет выборы, чтобы его там скинули голосованием», - приводит слова венесуэльского лидера РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 8 февраля Николас Мадуро заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы. Он считает, что другой состав Национальной ассамблеи будет способствовать стабилизации ситуации в стране и восстановлению ее экономики.
РЕПОРТАЖ «КП»
«Мы не хотим стрелять друг в друга»: Как Венесуэла раскололась на два лагеря
Наши корреспонденты Александр Коц и Антон Фокин передают с улиц Каракаса (подробности).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двоевластие в Венесуэле: лидер оппозиции провозгласил себя президентом, а Мадуро не намерен сдаваться
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в среду, 23 января, объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. Его самопровозглашение поддержали США, Канада, Перу, Боливия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай и Организация американских государств (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Мадуро готов на диалог, но Гуаидо хочет крови
В пятницу 25 января прямо перед завершением рабочей недели оба лидера Боливарианской Республики выступили с публичными заявлениями. Президент Николас Мадуро в очередной раз заклеймил происки империалистов, а «президент» Хуан Гуаидо снова пообещал сделать всех венесуэльцев счастливыми, как только свергнет нынешнего главу государства (подробности).
Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.
ИСТОЧНИК KP.RU