2019-02-20T12:36:35+03:00
Политика

Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью

Он подчеркнул, что такое решение повысит благосостояние семей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностьюПутин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностьюФото: EASTNEWS/AFP
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью почти в два раза.

- Выплаты для ухода за детей с инвалидностью предлагаю повысить с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Понимаю, что и это не много, но это все же повысит благосостояние семей, - отметил президент России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил удерживать линию по снижению ставок по ипотеке. При этом льгота на жилищное кредитование для многодетных семей будет распространена на весь срок выплат.

Также президент РФ рассказал о введении программы социального контракта в России. Проект призван помочь гражданам, которые живут за чертой бедности.

Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями. При этом он заметил, что в 2019 году в яслях появятся около 90 тысяч мест, а в ближайшие три года - более 270 тысяч.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ ОГЛАШЕНИЯ ПОСЛАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ НА САЙТЕ KP.RU.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин пошутил о документации: "Фолианты лежат со времен очаковских и покоренья Крыма"
Путин призвал расширить применение электронных виз
Путин: первая подлодка-носитель "Посейдона" будет спущена на воду уже весной
Путин прокомментировал намерение США выйти из ДРСМД
Путин поручил создать новые учебные программы и образовательные центры
Путин заявил о необходимости генетических исследований и развития искусственного интеллекта
Путин подчеркнул, что российские национальные проекты построены вокруг человека
Путин указал на необходимость повышения привлекательности России для туристов
МИД РФ: внесение российской резолюции по Венесуэле зависит от действий США
Путин предложил прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора
Путин предложил с 2020 года увеличить выплаты на первого и второго ребенка
Путин призвал создать максимально комфортные условия для частных инвестиций
Главный тренер "Ювентуса" заявил, что не стоит ждать ничьей в матче с "Атлетико"
Путин: темпы роста экономики России должны превысить 3% в 2021 году
Путин призвал к 2021 году перевести все школы на современные условия обучения
Путин предложил запустить программу "Земский учитель"
Большинство россиян считают невозможным вести бизнес в стране
Путин попросил уволиться тем чиновникам, которые бояться брать на себя ответственность
Суд изберет меру пресечения матери потерявшегося в «Лосином острове» мальчика
Путин: отмахиваться от "мусорных проблем" абсолютно недопустимо
Путин: на борьбу с онкологией будет направлено около триллиона рублей
Путин поручил вернуть людям деньги, недополученными ими в ходе индексации пенсии
Путин поручил навести порядок на рынке микрокредитования
Путин рассказал о введении программы социального контракта в России
Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями
Бельгия намерена прекратить получение «гитлеровских пенсий» от Германии
Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи