СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-20T12:36:35+03:00

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Президент России Владимир Путин предложил повысить выплаты для ухода за детьми с инвалидностью почти в два раза.

- Выплаты для ухода за детей с инвалидностью предлагаю повысить с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей. Понимаю, что и это не много, но это все же повысит благосостояние семей, - отметил президент России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поручил удерживать линию по снижению ставок по ипотеке. При этом льгота на жилищное кредитование для многодетных семей будет распространена на весь срок выплат.

Также президент РФ рассказал о введении программы социального контракта в России. Проект призван помочь гражданам, которые живут за чертой бедности.

Владимир Путин заявил о необходимости решить проблему с яслями. При этом он заметил, что в 2019 году в яслях появятся около 90 тысяч мест, а в ближайшие три года - более 270 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU