2019-02-23T17:15:48+03:00
Политика

Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах

Гвардейцы прорвали кордоны на границе в районе Кукуты и сдались местным властям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Граница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта в субботуГраница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта в субботуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Три бойца национальной гвардии Венесуэлы сбежали в соседнюю Колумбию, украв две бронемашины. Инцидент произошел рано утром в субботу, 23 февраля в приграничном районе близ Кукуты.

Военнослужащие сели в транспортные средства и с их помощью прорвались через кордоны, которые были установлены войсками на международном мостовом переходе имени Симона Боливара. По прибытию в колумбийскую Кукуту диверсанты сдались местным властям, сообщает VPI TV.

Напомним, что сейчас Венесуэла буквально разделилась на два лагеря - те, кто поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро, и сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства.

Парламент оказался почти полностью на стороне молодого политика, а вот Вооруженные силы республики остались вместе с официальными властями.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в субботу они по приказу Мадуро развернули свои войска на границе с Колумбией. Такие меры были приняты, чтобы не допустить проникновения на территорию Венесуэлы гуманитарного груза от США и других стран.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко похвалил украинцев за то, что они "забыли" о 23 февраля
На северо-западе Москвы обнаружена мина
Адвокат арестованного в Греции Винника: "Срок его голодовки беспрецедентный. Он угасает"
Родителей украинских претенденток на "Евровидение" внесли в базу "Миротворца"
Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией
Логинов пропустит чемпионат Европы по биатлону из-за ошибки руководства СБР
По России проедет поезд с трофейным оружием сирийских боевиков
На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны
Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией
"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций
Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов
Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер
В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России