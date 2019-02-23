Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах
Три бойца национальной гвардии Венесуэлы сбежали в соседнюю Колумбию, украв две бронемашины. Инцидент произошел рано утром в субботу, 23 февраля в приграничном районе близ Кукуты.
Военнослужащие сели в транспортные средства и с их помощью прорвались через кордоны, которые были установлены войсками на международном мостовом переходе имени Симона Боливара. По прибытию в колумбийскую Кукуту диверсанты сдались местным властям, сообщает VPI TV.
Напомним, что сейчас Венесуэла буквально разделилась на два лагеря - те, кто поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро, и сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства.
Парламент оказался почти полностью на стороне молодого политика, а вот Вооруженные силы республики остались вместе с официальными властями.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в субботу они по приказу Мадуро развернули свои войска на границе с Колумбией. Такие меры были приняты, чтобы не допустить проникновения на территорию Венесуэлы гуманитарного груза от США и других стран.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU