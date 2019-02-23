Трое венесуэльских военнослужащих сбежали в Колумбию на бронемашинах

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-23T17:15:48+03:00

Граница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта в субботу Фото: REUTERS

Гвардейцы прорвали кордоны на границе в районе Кукуты и сдались местным властям

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Три бойца национальной гвардии Венесуэлы сбежали в соседнюю Колумбию, украв две бронемашины. Инцидент произошел рано утром в субботу, 23 февраля в приграничном районе близ Кукуты.

Военнослужащие сели в транспортные средства и с их помощью прорвались через кордоны, которые были установлены войсками на международном мостовом переходе имени Симона Боливара. По прибытию в колумбийскую Кукуту диверсанты сдались местным властям, сообщает VPI TV.

Напомним, что сейчас Венесуэла буквально разделилась на два лагеря - те, кто поддерживают действующего президента страны Николаса Мадуро, и сторонники оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, который ранее провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства.

Парламент оказался почти полностью на стороне молодого политика, а вот Вооруженные силы республики остались вместе с официальными властями.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в субботу они по приказу Мадуро развернули свои войска на границе с Колумбией. Такие меры были приняты, чтобы не допустить проникновения на территорию Венесуэлы гуманитарного груза от США и других стран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU