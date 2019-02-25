2019-02-25T02:11:30+03:00
Политика

Права на песню Siren Song, с которой Maruv намерена выступать на «Евровидении», принадлежат российской компании

Ранее стало известно, что в финале украинского национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун
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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MaruvУкраинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом MaruvФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Права на песню Siren Song, с которой украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, собирается ехать на музыкальный конкурс «Евровидение – 2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Об том в воскресенье, 24 февраля, сообщил украинский телеканал «24» со ссылкой на данные Apple Music.

Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU

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