Права на песню Siren Song, с которой Maruv намерена выступать на «Евровидении», принадлежат российской компании

СЕГОДНЯ 02:11 2019-02-25T02:11:30+03:00

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее стало известно, что в финале украинского национального отбора на конкурс победила певица Анна Корсун

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Права на песню Siren Song, с которой украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv, собирается ехать на музыкальный конкурс «Евровидение – 2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia.

Об том в воскресенье, 24 февраля, сообщил украинский телеканал «24» со ссылкой на данные Apple Music.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU