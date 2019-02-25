Колумбийские дипломаты покинули территорию Венесуэлы пешком

СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-25T08:27:22+03:00

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В минувшее воскресенье, 24 февраля, территорию Венесуэлы покинули четыре колумбийских консула, которые уже вернулись на родину. Об этом сообщил представитель миграционной службы одной из республик.

Известно, что речь идет о главах консульств, расположенных в Сан-Антонио, Сан-Кристобале, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулии. Согласно данным агентства EFE, все эти дипломаты вместе с семьями пересекли границу двух стран пешком, добравшись до ближайших пропускных пунктов.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Венесуэлы развернули войска близ соседней республики, пытаясь заблокировать поставки нежелательной гуманитарной помощи, которые были организованы оппозиционным лидером Хуаном Гуайдо. При этом колумбийские власти открыто встали на сторону этого политика, объявившего себя временным главой государства.

Тогда президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил о полном разрыве дипломатических отношений с Боготой. Колумбия же сообщила, что сама отзывает своих дипломатов ради их безопасности, передает сайт kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693689" frameborder="0"></iframe> Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU