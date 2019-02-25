Певица Maruv: у меня пытаются отнять право на участие в "Евровидении"

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-25T10:33:20+03:00

Украинская исполнительница готова отказаться от гастролей в России ради того, чтобы представить свою страну на музыкальном конкурсе

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Украинская певица Maruv (она же Анна Корсун) считает, что ее пытаются заставить отказаться от участия в "Евровидении-2019" по чьему-то "заказу".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее именно эта исполнительница выиграла финал национального отборочного конкурса, однако Национальная общественная телекомпания Украины взяла двухдневный перерыв для утверждения решения жюри. Причиной стал тот факт, что у девушки запланированы гастроли в Москве и Санкт-Петербурге, а это не сходится с продвигаемой Киевом внешней политикой.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в международном конкурсе", - ответила на это Maruv. При этом свой пост в Facebook певица написала на русском языке.

Исполнительница подчеркнула, что НОТУ выставила ей слишком жесткие условия. Так, например, договором запрещена любая импровизация на сцене и несогласованное общение с журналистами. Сама же участница "Евровидения" должна исполнять все требования телекомпании, в том числе касающиеся немедленной передачи авторских прав на песню для участия в конкурсе, которые сейчас принадлежат российскому лейблу Warner Music Russia. Взамен Анна Корсун не получает ничего, кроме советов. Даже оформлением визы и промоушеном она должна заниматься сама.

"Нашу с вами победу хотят отнять. <...> Я чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение -2019", - подытожила исполнительница.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU