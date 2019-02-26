Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом

СЕГОДНЯ 05:30 2019-02-26T07:24:18+03:00

На перроне, куда прибыл поезд лидера КНДР, был сооружен специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой Фото: REUTERS

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на своем бронированном поезде прибыл во Вьетнам, где он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Reuters.

На вокзале станции Донгданг в северной вьетнамской провинции Лангшон высокого гостя из Пхеньяна встретил заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зунг. На перроне соорудили специальный трап, покрытый красной ковровой дорожкой, а вдоль него выстроился почетный караул.

Ким Чен Ына на станции встретил заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен ЗунгФото: REUTERS

После торжественной церемонии встречи Ким Чен Ына приветствовали школьники с флажками Северной Кореи, а потом он под прицелом фотокамер журналистов из разных стран пересел в лимузин, на котором продолжил путь в Ханой. Кортежу лидера КНДР предстоит проехать до столицы примерно 170 километров.

В Ханой Ким Чен Ын оправился уже на лимузинеФото: REUTERS

Напомним, первая в истории встреча главы Северной Кореи с американским лидером состоялась 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам переговоров Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали всеобъемлющий документ, в котором, в частности, Пхеньян подтвердил свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693875" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

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Небывалое случилось: президент США Дональд Трамп встретился со своим северокорейским коллегой. На нейтральной территории — в Сингапуре. Всего год назад Пхеньян проводил одно ракетно-ядерное испытание за другим, а Вашингтон стягивал к Корейскому полуострову ударные авианосные группировки. Всего полгода назад Штаты грозили обрушить на оппонента «огонь, какого не видел свет», а КНДР — дать достойный отпор (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU