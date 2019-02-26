2019-02-26T19:53:23+03:00
В мире

Трамп прибыл в Ханой на встречу с Ким Чен Ыном

Переговоры президента США с северокорейским лидером запланированы на 27-28 февраля [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Во вторник, 26 февраля, самолет президента США Дональда Трампа приземлился в главном международном аэропорту Вьетнама Нойбай. Глава Соединенных Штатов прибыл в Ханой на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая должна состояться уже на этой неделе.

«Президент Трамп приземлился во Вьетнаме! Исторические переговоры президента (США) с председателем Кимом продолжатся на саммите (США - КНДР) позднее на этой неделе», - говорится в официальном Twitter Белого дома.

Стоит отметить, что Ким Чен Ын прибыл в Ханой раньше американского лидера. Причем, как сообщал сайт kp.ru, северокорейский лидер приехал во Вьетнам на своем бронированном поезде.

Кстати, вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться 27-28 февраля. Что касается их первой встречи, то она прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам тех переговоров лидеры приняли совместное заявление. В частности, Пхеньян объявил о готовности к полной денуклеаризации.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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