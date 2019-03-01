Захарова: «Отношение к русскому языку и культуре в Белоруссии вообще несопоставимо с ситуацией на Украине»
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в большом интервью «КП», ситуацию с русским языком в Белоруссии и его притеснениями на Украине «невозможно сравнивать»:
— Начнем с того, что русский язык имеет официальный статус, все это закреплено в конституции Белоруссии. Отношение к русскому языку и отношение к культуре российской, русской в Белоруссии несопоставимо вообще никаким образом с ситуацией на Украине. Сравнивать эти две ситуации невозможно. Безусловно, есть в обществе, в каждой стране различные и политические силы, и политические взгляды, и предложения, программы, видение внутреннего развития. Это нормальное явление, — цитирует Марию Захарову kp.ru. Фрагменты беседы с официальным представителем МИД РФ прозвучали в эфире Радио "Комсомольская правда".
Также дипломат ответила на вопрос журналистов «КП» о возможных противоречиях между Москвой и Минском:
— Не может быть двусторонних отношений, которые не имели бы проблемных вопросов. Значит, их тогда нет — этих двусторонних отношений. Тут вопросы методологии. Либо это взаимоуважительный разговор, либо это переговорный процесc, либо это понимание, что и с той стороны есть право на собственные интересы. Либо это использование проблемных вопросов в качестве стимула к ухудшению отношений.
Мария Захарова про Украину.
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ИСТОЧНИК KP.RU