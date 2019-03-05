2019-03-05T03:52:57+03:00
Политика

Антонов рассказал, как Россия ответит в случае размещения ракет США в Европе

Посол России в Вашингтоне подчеркнул, что от разрыва ДРСМД проиграют европейские страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол России в США Анатолий АнтоновПосол России в США Анатолий АнтоновФото: Евгения ГУСЕВА
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что если Соединенные Штаты после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) разместят свои ракеты в Европе, наша страна будет вынуждена разместить ракеты так, чтобы они покрывали всю европейскую часть материка. При этом он подчеркнул, что этого необходимо избежать.

«Мы очень обеспокоены тем, что после решения США о выходе из ДРСМД ракеты могут быть размещены на территории их европейских союзников», - сказал российский дипломат, выступая в экспертном центре Стимсона в Вашингтоне.

Он подчеркнул, что «это очень насущный вопрос», потому что «мы можем вернуться к положению, которое было до 1987 года» – до подписания договора Советским Союзом и Соединенными Штатами.

«Я хочу привлечь ваше внимание к этой ситуации. Мы будем вынуждены разместить наши ракеты, и тогда вся территория европейских стран будет покрыта», - предупредил дипломат.

Как отметил Анатолий Антонов, «ДРСМД не имеет отношения к безопасности Соединенных Штатов, потому что подобные системы не могут достичь территории США», и с новым вызовом придется столкнуться именно Европе и России.

«Очень важно понимать, кто будет проигравшим после разрыва ДРСМД. И это европейские страны», - приводит слова российского посла ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Совфеда по международным делам Константин Косачев сказал, что Москва не станет первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе, но если вынудят – «будет отвечать».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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