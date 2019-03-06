2019-03-06T23:15:16+03:00
Политика

США отозвали визы у 77 связанных с Мадуро граждан Венесуэлы

Большинство из них являются членами правительства Боливарианской республики
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
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Соединенные Штаты отозвали разрешение на въезд для 77 граждан Венесуэлы. Об этом в среду сообщил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, большинство отмененных виз были выданы членам правительства президента Николаса Мадуро или их родственникам.

"Мы будем продолжать привлекать членов правительства Николаса Мадуро к ответственности до тех пор, пока в стране не будет восстановлена свобода и демократия", - цитирует слова Пенса Интерфакс.

Как сообщал сайт kp.ru, 1 марта США расширили санкции в отношении Венесуэлы, добавив в черных список шесть высокопоставленных венесуэльских силовиков. Кроме того, Вашингтон ввел визовые санкции против 49 представителей республики, закрыв им въезд на американскую территорию. А в середине февраля США ввели визовые ограничения для членов Верховного суда Венесуэлы.

Отметим, что потери Венесуэлы из-за введенных ранее американских санкций только за последние три года составили 38 миллиардов долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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