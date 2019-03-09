Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США
Российские зенитные ракетные системы С-400, в процессе покупки которых в настоящий момент находится Анкара, никак не связаны с безопасностью НАТО, США или американских истребителей F-35. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в Диярбакыре.
"Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - подчеркнул глава государства.
При этом он напомнил, что власти республики даже не скрывают условия, при которых будут использоваться российские комплексы, а потому в Анкаре надеются на урегулирование данного вопроса с Вашингтоном, передает телеканал TRT.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее США опять пригрозили Турции отменой поставок своих истребителей и зенитных комплексов Patriot в случае, если она все же приобретет системы С-400. В Вашингтоне заявили, что такой шаг Анкары серьезно подорвет отношения двух стран в военной сфере.
Между тем, в России заявили, что процесс передачи Турции наших комплексов идет "весьма гладко".
Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.
ИСТОЧНИК KP.RU