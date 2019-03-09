Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США

СЕГОДНЯ 22:24 2019-03-09T22:24:45+03:00

По словам президента Турции, причина покупки данных российских комплексов очевидна, а условия их использования не скрываются

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Российские зенитные ракетные системы С-400, в процессе покупки которых в настоящий момент находится Анкара, никак не связаны с безопасностью НАТО, США или американских истребителей F-35. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге в Диярбакыре.

"Причины, по которым мы покупаем эти системы, очевидны", - подчеркнул глава государства.

При этом он напомнил, что власти республики даже не скрывают условия, при которых будут использоваться российские комплексы, а потому в Анкаре надеются на урегулирование данного вопроса с Вашингтоном, передает телеканал TRT.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее США опять пригрозили Турции отменой поставок своих истребителей и зенитных комплексов Patriot в случае, если она все же приобретет системы С-400. В Вашингтоне заявили, что такой шаг Анкары серьезно подорвет отношения двух стран в военной сфере.

Между тем, в России заявили, что процесс передачи Турции наших комплексов идет "весьма гладко".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/679752" frameborder="0"></iframe> Комплекс С-400 был протестирован на полигоне Капустин Яр.

ИСТОЧНИК KP.RU