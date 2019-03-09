2019-03-09T01:14:19+03:00
Политика

Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400

Пресс-секретарь Минобороны США заявил, что Анкара не получит американские истребители F-35 и зенитные комплексы Patriot
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пентагон пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае покупки С-400Пентагон пригрозил Турции «серьезными последствиями» в случае покупки С-400Фото: REUTERS
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Турция серьезно рискует испортить отношения с Соединенными Штатами, если все же получит российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом Анкаре в очередной раз напомнили в Пентагоне.

«Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними», - заявил в пятницу пресс-секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс.

Он уточнил, что Анкара лишится возможности приобрести американские истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и зенитные комплексы Patriot, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 8 марта Минобороны Турции объявило, что намерено приступить к развертыванию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в октябре.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. При этом Москва пошла навстречу Анкаре как в вопросах цены, так и по срокам.

Вашингтон эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки наших С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, – отменой поставок истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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