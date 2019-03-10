Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии

СЕГОДНЯ 14:22 2019-03-10T14:22:18+03:00

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Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии. Напомним, ранее в воскресенье, 10 марта, крушение потерпел самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. По последним данным, в результате ЧП погибли 157 человек.

В частности, Сытник не исключил, что случившееся может быть связано с трагедией, произошедшей в октябре прошлого года, когда в Индонезии разбился такой же Boeing, как и в Эфиопии. По словам летчика, версию ошибки конструкторов исключать нельзя, но попросил дождаться результатов расследования крушения воздушного судна Ethiopian Airlines.

- Все конструкторы рано или поздно, когда выводили свои модели, ошибались. Было это у Туполева на Ту-104 – не хватало руля высоты. И когда внуковский командир Кузнецов упал под Казанью, тогда только он в эфире сказал, что не хватает рулей, описал падение в штопоре этого самолета. Были и у «Боинга» такие, были у «Дугласа». У всех конструкторов были ошибки, - сказал эксперт, слова которого приводит сайт kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU