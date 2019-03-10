2019-03-10T14:22:18+03:00
В мире

Пилот Юрий Сытник не исключил связь между авиакатастрофами в Эфиопии и Индонезии

Эксперт в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал информацию о двух одинаковых Boeing, разбившихся за последние полгода
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ранее в воскресенье, 10 марта, крушение потерпел самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian AirlinesРанее в воскресенье, 10 марта, крушение потерпел самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian AirlinesФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал авиакатастрофу в Эфиопии. Напомним, ранее в воскресенье, 10 марта, крушение потерпел самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. По последним данным, в результате ЧП погибли 157 человек.

В частности, Сытник не исключил, что случившееся может быть связано с трагедией, произошедшей в октябре прошлого года, когда в Индонезии разбился такой же Boeing, как и в Эфиопии. По словам летчика, версию ошибки конструкторов исключать нельзя, но попросил дождаться результатов расследования крушения воздушного судна Ethiopian Airlines.

- Все конструкторы рано или поздно, когда выводили свои модели, ошибались. Было это у Туполева на Ту-104 – не хватало руля высоты. И когда внуковский командир Кузнецов упал под Казанью, тогда только он в эфире сказал, что не хватает рулей, описал падение в штопоре этого самолета. Были и у «Боинга» такие, были у «Дугласа». У всех конструкторов были ошибки, - сказал эксперт, слова которого приводит сайт kp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакатастрофа в Эфиопии: за последние полгода это второй потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8

В октябре прошлого года такой же лайнер, но другой авиакомпании, разбился в Индонезии (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появилось фото с места крушения пассажирского Boeing в Эфиопии
Посольство РФ выясняет судьбу россиянина, который приобрел билет на разбившийся в Эфиопии Boeing
В центре Стокгольма взорвался автобус
Владимира Этуша кремируют на Троекуровском кладбище 12 марта
Министр здравоохранения Туниса ушел в отставку после массовой гибели младенцев
В Совфеде прокомментировали слова президента Латвии о "сдерживании России"
Авиакатастрофа в Эфиопии: за последние полгода это второй потерпевший крушение Boeing 737 MAX 8
Ким Чен Ын проголосовал на выборах в парламент КНДР
В центре Москвы ликвидировали пожар в здании экспертно-криминалистического центра МВД
Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля в 2019 году
При крушении самолета в Эфиопии погибли 157 человек
Глава МИД Германии заявил о готовности ЕС ввести новые санкции против Венесуэлы
Бывшую сиделку Стивена Хокинга обвинили в нарушениях при уходе за ученым
В подмосковном Подольске нашли пропавшую на два дня школьницу
Разбившийся в Эфиопии самолет отклонился от своего привычного курса перед крушением
Почти 150 тысяч человек остались без электричества в Польше из-за сильного ветра
В Мьянме девять полицейских погибли в результате нападения боевиков на стационарный пост
Клип на песню Сергея Лазарева для «Евровидения - 2019» посмотрели более миллиона раз
В Мексике военные ликвидировали шестерых членов наркокартеля
В московских аэропортах отменили и задержали около 20 рейсов
Источник: из квартиры рэпера Bahh Tee похитили 4,2 млн рублей
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск США
Названы города с самой дешевой арендой малогабаритных квартир
У побережья ЮАР кит чуть не проглотил подводного фотографа
Названы самые богатые актеры России