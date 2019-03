Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров

2 000 000 просмотров в Youtube за первые 24 часа и пиковые позиции в Itunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также странах Скандинавии.. так что ждем новые чарты из других стран... спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни #Scream .#Repost @dimitriskontopoulos 2.000.000 views in YouTube & picked positions on iTunes first 24 hours! * Song was just released in Nordic countries as well #Scream #Eurovision #Lazarev #2019 #esc2019 #russia