Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров

СЕГОДНЯ 07:13 2019-03-11T07:35:33+03:00

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К утру понедельника, 11 марта, опубликованный на YouTube клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев в этом году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, посмотрели более 2,4 миллиона человек.

Причем два миллиона просмотров ролик набрал в первые же сутки. Видео появилось на официальном YouTube-канале певца вечером в субботу, 9 марта. Сергей Лазарев на своей странице в Instagram поблагодарил всех, кто посмотрел клип.

«Спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни», - написал он.

lazarevsergey 2 000 000 просмотров в Youtube за первые 24 часа и пиковые позиции в Itunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также странах Скандинавии.. так что ждем новые чарты из других стран... спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни #Scream .#Repost @dimitriskontopoulos 2.000.000 views in YouTube & picked positions on iTunes first 24 hours! * Song was just released in Nordic countries as well #Scream #Eurovision #Lazarev #2019 #esc2019 #russia

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Сергей Лазарев выступит на «Евровидении – 2019» с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

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Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности).

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU