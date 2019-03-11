2019-03-11T07:35:33+03:00
Звезды

Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров

Клип Scream был опубликован на YouTube вечером 9 марта [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Кадр из клипа «Scream»Кадр из клипа «Scream»
Изменить размер текста:

К утру понедельника, 11 марта, опубликованный на YouTube клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев в этом году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, посмотрели более 2,4 миллиона человек.

Причем два миллиона просмотров ролик набрал в первые же сутки. Видео появилось на официальном YouTube-канале певца вечером в субботу, 9 марта. Сергей Лазарев на своей странице в Instagram поблагодарил всех, кто посмотрел клип.

«Спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни», - написал он.

lazarevsergeylazarevsergey
2 000 000 просмотров в Youtube за первые 24 часа и пиковые позиции в Itunes в некоторых странах. Только что песня стала доступна также странах Скандинавии.. так что ждем новые чарты из других стран... спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни #Scream .#Repost @dimitriskontopoulos 2.000.000 views in YouTube & picked positions on iTunes first 24 hours! * Song was just released in Nordic countries as well #Scream #Eurovision #Lazarev #2019 #esc2019 #russia
25751 отметок «Нравится»544 комментариевInstagram

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Сергей Лазарев выступит на «Евровидении – 2019» с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Песня Сергея Лазарева на Евровидении 2019: настоящий «Крик»!

Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности).

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Названы крупнейшие страны по экспорту вооружений в мире
Boeing отложил презентацию нового самолета из-за катастрофы в Эфиопии
Погода в Москве на 11 марта 2019 года: ожидаются мокрый снег с дождем и до +4 градусов
Депутат Верховной рады рассказал, куда может сбежать Порошенко
Жертвами крушения Boeing-737 в Эфиопии стали 19 сотрудников ООН
Немецкий политик считает, что Европа предала Россию
Пучдемон станет кандидатом от каталонской коалиции на выборах в Европарламент
Блэкаут в Венесуэле: в Каракасе ограничили подачу воды
Военные инспекторы из США и Норвегии пролетят над Россией
Хазанов прокомментировал увольнение артиста из МХАТ за пьянство
Трамп решил, что стена на границе с Мексикой должна стоить на $3 миллиарда дороже
Виктор Сухоруков назвал идею снять фильм «Брат-3» бредом и глупостью
Американский сенатор назвал причиной блэкаута в Венесуэле взрыв на несуществующей «немецкой плотине»
Глава МИД Австрии рассказала, как познакомилась с Путиным
Детский омбудсмен выясняет обстоятельства произошедшего с найденной в Москве девочкой-маугли
Эфиопия объявила 11 марта днем траура по жертвам крушения Boeing-737
Глава МИД Австрии рассказала, куда пошли деньги за ее кабриолет с автографом Путина
Демократы обвинили Трампа в "возмутительном злоупотреблении властью"
В США ягуар чуть не отгрыз руку девушке, пытавшейся сделать селфи
Гуайдо намерен добиваться введения режима ЧП в Венесуэле
Лидер Кубы возложил на США вину за нападение на венесуэльскую ГЭС
Жертвами авиакатастрофы в Эфиопии стали не менее 12 сотрудников ООН