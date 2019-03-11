Песня Лазарева для «Евровидения – 2019» набрала более 2,4 миллиона просмотров
К утру понедельника, 11 марта, опубликованный на YouTube клип на песню Scream, с которой Сергей Лазарев в этом году будет представлять нашу страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Израиле, посмотрели более 2,4 миллиона человек.
Причем два миллиона просмотров ролик набрал в первые же сутки. Видео появилось на официальном YouTube-канале певца вечером в субботу, 9 марта. Сергей Лазарев на своей странице в Instagram поблагодарил всех, кто посмотрел клип.
«Спасибо огромное за интерес, комментарии и прослушивание песни», - написал он.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Сергей Лазарев выступит на «Евровидении – 2019» с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.
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Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности).
Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).
ИСТОЧНИК KP.RU