2019-03-12T02:04:02+03:00
Происшествия

Управление авиации США считает Boeing 737 Max пригодным для полетов

FAA пока не рекомендует снимать лайнеры с полетов
Юлия ДИВЕЕВА
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FAA считает самолеты Boeing 737 Max пригодными к полетамFAA считает самолеты Boeing 737 Max пригодными к полетамФото: REUTERS
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Федеральное управление авиации США (FAA) продлило уведомление о летной пригодности самолетов Boeing 737 Max, не дожидаясь результатов расследования причин крушения лайнера Эфиопских авиалиний.

"Сегодня FAA продлит уведомление о летной годности для международного сообщества для операторов Boeing 737 Max. FAA постоянно изучает и надзирает за безопасностью коммерческих самолетов США. Если мы обнаружим проблему, которая влияет на безопасность, FAA немедленно предпримет необходимые действия", - говорится в заявлении управления в Twitter.

Ранее сайт kp.ru сообщил, что российская авиакомпания S7 решила не отказываться от выполнения полетов на Боинге-737 MAX-8 после авиакатастрофы в Эфиопии.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, в 48 км от столицы Эфиопии Аддис-Абебы разбился Боинг-737 MAX-8. На борту находились 157 человек, из них — трое россиян. Все они погибли.

После авиакатастрофы управление гражданской авиации Китая временно запретило авиакомпаниям страны использовать самолеты этой модели. Аналогичную приостановку ввела и компания Ethiopian Airlines, которая была владельцем разбившегося под Аддис-Абебой самолета.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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