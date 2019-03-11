Из-за блэкаута в Венесуэле понедельник объявили выходным

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-11T09:13:17+03:00

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В Венесуэле из-за масштабного отключения электричества объявили понедельник, 11 марта, объявили очередным выходным. По распоряжению правительства страны взрослые не пойдут на работу, а дети – на уроки в школах. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр связи и информации Боливарианской республики Хорхе Родригес.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, свет практически по всей стране пропал вечером в четверг, 7 марта, из-за чего в пятницу тоже пришлось объявить выходной день. Венесуэла живет без электричества уже четвертые сутки. Во многих городах, в том числе в Каракасе, остановлено водоснабжение, и людям приходится брать воду из родников.

Президент Николас Мадуро обвинил в произошедшем «американский империализм». Позже власти страны сообщили, что причиной самого масштабного в истории Венесуэлы блэкаута стала кибератака, проведенная с территории Соединенных Штатов. В связи с этим Каракас намерен подать жалобу в ООН.

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Несколько суток страна живет без электричества – на главной гидроэлектростанции неизвестные совершили диверсию, а вся энергосистема страны подвергается кибератакам. Жизнь в Боливарианской Республике буквально встала – не работали магазины, кафе, госучреждения (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU