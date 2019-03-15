2019-03-15T08:40:26+03:00
Происшествия

По обвинению в атаке на мечети в Новой Зеландии арестованы четыре человека

При этом близ мусульманских сооружений обнаружены также взрывные устройства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Точное количество нападавших до сих пор неизвестноТочное количество нападавших до сих пор неизвестноФото: REUTERS
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Сотрудники правоохранительных органов Новой Зеландии арестовали троих мужчин и одну женщину, которые обвиняются в организации стрельбы в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщил комиссар полиции города Майк Буш.

По его словам, все четверо уже доставлены в отделение, где с ними работают следователи.

"Пока не установлено, сколько именно человек участвовало в нападениях и все ли из них задержаны, однако следственные действия продолжаются", - подчеркнул комиссар.

При этом он не смог назвать точное количество погибших, но рассказал об обнаружении нескольких взрывных устройств близ мечетей. Все бомбы находились в припаркованных около учреждений автомобилях, однако ни одну из них, к счастью, не привели в действие, передает издание New Zealand Herald.

Напомним, что в пятницу, 15 марта, группа неизвестных ворвалась с оружием сразу в несколько мечетей города Крайстчерч и открыла стрельбу. В результате атаки погибли не менее 30 человек, еще больше прихожан получили ранения. Многие из них являются мигрантами.

Сайт kp.ru писал о том, что к настоящему моменту достоверно установлена личность лишь одного из стрелков. Им оказался уроженец Австралии Брентон Таррант - радикал, придерживающийся теории превосходства белой расы. В своем 73-страничном манифесте мужчина пояснил, что решился на преступление после теракта в Стокгольме 2017 года, когда погибли пятеро местных жителей.

Предполагается, что перед нападением на мечети мужчина нацепил на себя камеру Go Pro и вел прямую трансляцию зверств в интернет. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

Стрельба в мечети в Новой Зеландии . #BREAKING: There are unconfirmed reports 27 people have been killed by a gunman in Christchurch, who opened fire at two mosques. #9News LATEST DETAILS: https://t.co/g9v224ejaU https://t.co/IzVoCVbnT4

ИСТОЧНИК KP.RU

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