Telegraph: Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку
Если британский премьер Тереза Мэй хочет, чтобы однопартийцы-консерваторы из числа евроскептиков поддержали ее вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit, она должна согласиться уйти в отставку, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства Великобритании.
По данным собеседников издания, после того как парламент отверг предложенный Терезой Мэй вариант сделки с ЕС, ее политическая карьера завершена. Поддерживать премьера готовы только два члена кабмина, остальные министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент. В этом случае, по словам источников газеты, преемник Мэй сможет начать новый этап переговоров с Евросоюзом.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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