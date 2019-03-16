2019-03-16T04:21:20+03:00
Политика

Telegraph: Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку

По данным газеты, британские министры хотят, чтобы премьер покинула свой пост уже летом
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Премьер-министр Великобритании Тереза МэйПремьер-министр Великобритании Тереза МэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Если британский премьер Тереза Мэй хочет, чтобы однопартийцы-консерваторы из числа евроскептиков поддержали ее вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit, она должна согласиться уйти в отставку, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства Великобритании.

По данным собеседников издания, после того как парламент отверг предложенный Терезой Мэй вариант сделки с ЕС, ее политическая карьера завершена. Поддерживать премьера готовы только два члена кабмина, остальные министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент. В этом случае, по словам источников газеты, преемник Мэй сможет начать новый этап переговоров с Евросоюзом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделки не будет: что ждет Британию после провала плана Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

«Комсомолка» отвечает на четыре наивных вопроса о последних событиях в Соединённом Королевстве (подробности).

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Франция потребовала, чтобы Британия объяснила перенос сроков Brexit
Минфин США отказался комментировать иск Дерипаски
Число жертв теракта в Новой Зеландии возросло до 50
В Индии решили переснять «Форреста Гампа»
Порошенко заявил, что США, ЕС и Канада нанесли «триединый удар» по России
ЧМ – 2018 по футболу в России стал для ФИФА самым прибыльным в истории
Уволенный со скандалом Джеймс Ганн продолжит съемки третьей части «Стражей галактики»
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса об отмене ЧП
На Останкинской телебашне погасли огни в знак траура по жертвам атаки в Новой Зеландии
В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы
«Аэрофлот» призвал пассажиров к пунктуальности
МИД России пообещал «практический ответ» на новые санкции США и Канады
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к границе России
Порошенко жестко ответил пенсионеру, «поблагодарившего» его за бедность