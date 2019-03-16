Telegraph: Консерваторы поддержат сделку Мэй, если она согласится уйти в отставку

СЕГОДНЯ 03:59 2019-03-16T04:21:20+03:00

По данным газеты, британские министры хотят, чтобы премьер покинула свой пост уже летом

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Если британский премьер Тереза Мэй хочет, чтобы однопартийцы-консерваторы из числа евроскептиков поддержали ее вариант соглашения с Евросоюзом по условиям Brexit, она должна согласиться уйти в отставку, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в окружении главы правительства Великобритании.

По данным собеседников издания, после того как парламент отверг предложенный Терезой Мэй вариант сделки с ЕС, ее политическая карьера завершена. Поддерживать премьера готовы только два члена кабмина, остальные министры хотят, чтобы она покинула свой пост в июле или даже в мае, сразу после выборов в Европарламент. В этом случае, по словам источников газеты, преемник Мэй сможет начать новый этап переговоров с Евросоюзом.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 марта британский парламент согласился перенести крайний срок Brexit с 29 марта на 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU