В Сети появилось видео перепалки Порошенко с пенсионером, «поблагодарившего» его за бедность

СЕГОДНЯ 06:39 2019-03-16T06:53:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете появилась видеозапись резкого ответа президента Украины Петра Порошенко пенсионеру, «поблагодарившего» лидера Незалежной за бедность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Порошенко приехал на Закарпатье, где и получил очередную порцию «народной любви». Он посетил мемориальный парк Красное Поле, расположенный неподалеку от города Хуст, и один из местных жителей выкрикнул из толпы: «Петр Алексеевич, спасибо за бедность!»

Он повторил это несколько раз, в итоге «гарант» обернулся и зло поправил: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью».

Пожилой мужчина возразил: «Вы нас довели до этой бедности».

«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», - поучительно заявил Порошенко, увидев, что перед ним человек почтенного возраста.

Пенсионер в лицо Порошенко: "Спасибо за бедность" .Президент Украины на Закарпатье получил очередную порцию народной "любви"

К слову, за президентом Украины стали замечать агрессию по отношению к согражданам: с одной девушки Порошенко сорвал шапку, другую ударил по лицу. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой он ущипнул мужчину за нос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Националисты поставили Петру Порошенко ультиматум

Самая мощная, пожалуй, за последние месяцы акция протеста состоялась сегодня в Киеве. Как минимум, несколько тысяч националистов из «Национального корпуса», являющегося политическим крылом добровольческого карательного полка «Азов» вышли в центр Киева, чтобы предъявить ультиматум Порошенко. Причем, не какие-нибудь голодные рагули с кастрюлями на голове или бессильные бабушки, а отборные откормленные ветераны так называемой АТО, молодчики в балаклавах, натренированные в лагерях и прочие желающие и могущие поиграть мышцами (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU