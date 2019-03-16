2019-03-16T06:53:50+03:00
Политика

В Сети появилось видео перепалки Порошенко с пенсионером, «поблагодарившего» его за бедность

Президент Украины заявил пожилому человеку, что тот «должен совесть иметь» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В Интернете появилась видеозапись резкого ответа президента Украины Петра Порошенко пенсионеру, «поблагодарившего» лидера Незалежной за бедность.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Порошенко приехал на Закарпатье, где и получил очередную порцию «народной любви». Он посетил мемориальный парк Красное Поле, расположенный неподалеку от города Хуст, и один из местных жителей выкрикнул из толпы: «Петр Алексеевич, спасибо за бедность!»

Он повторил это несколько раз, в итоге «гарант» обернулся и зло поправил: «Не за бедность, а за борьбу с бедностью».

Пожилой мужчина возразил: «Вы нас довели до этой бедности».

«Если вы пенсионер, то вы должны совесть иметь», - поучительно заявил Порошенко, увидев, что перед ним человек почтенного возраста.

Пенсионер в лицо Порошенко: "Спасибо за бедность" .Президент Украины на Закарпатье получил очередную порцию народной "любви"

К слову, за президентом Украины стали замечать агрессию по отношению к согражданам: с одной девушки Порошенко сорвал шапку, другую ударил по лицу. Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой он ущипнул мужчину за нос.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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