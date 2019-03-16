Названы причины смерти Юлии Началовой
Умерла певица Юлия Началова. Организм не выдержал операции, которую артистке сделали некоторое время назад.
Юля Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Звезда скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес.
Сердце 38-летней исполнительницы перестало биться около семи часов вечера 16 марта. Информацию подтвердила пиар-менеджер Юлии: "Час назад перестало биться сердце нашей Юли".
Юлия Началова "Герой не моего романа".Эта композиция была визитной карточкой артистки
Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья певицы. Врачи боролись за жизнь артистки всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.
Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии в Москве. Позже пиарщики певицы заявили, что ничего серьезного не случилось и даже утверждали, что Юлия находится в Риме. Однако в этот же день им пришлось обнародовать неоспоримый факт - Началова в больнице.
Умерла Юлия Началова.
12 марта стало известно, что Юлю подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее ввели в состояние искусственной комы.
Трагическая смерть Юлии Началовой произошла вследствие нескольких факторов. У певицы была подагра, которая обострилась в последнее время. Также врачи диагностировали сахарный диабет второго типа. Также стало известно и о том, что исполнительница мучается от красной волчанки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умерла певица Юлия Началова
О том, что умерла певица Юлия Началова, сообщила ее PR-директор (подробнее)
Помощница рассказала о состоянии Началовой после операции
Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ (подробности).
Юлия Началова в коме
Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому. В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы (подробности)
Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы
Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)
"Запустили болезнь": врач откровенно рассказал о лечении Началовой в США
Рана на ноге не могла привести к таким тяжелым последствиям, уверен медик (подробности)
"Омолаживающие процедуры": Лоза назвал причину болезни Началовой
В близком окружении крайне скупо говорят о состоянии певицы (подробности)
Творческий путь Юлии Началовой.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»