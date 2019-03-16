2019-03-16T20:24:24+03:00
Звезды

Названы причины смерти Юлии Началовой

Певица скончалась в больнице на 39-м году жизни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Юлия НачаловаЮлия НачаловаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Умерла певица Юлия Началова. Организм не выдержал операции, которую артистке сделали некоторое время назад.

Юля Началова умерла от острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Звезда скончалась после операции. Врачи решили ампутировать ногу. Операцию организм певицы не перенес.

Сердце 38-летней исполнительницы перестало биться около семи часов вечера 16 марта. Информацию подтвердила пиар-менеджер Юлии: "Час назад перестало биться сердце нашей Юли".

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Пять дней вся страна в буквальном смысле этого слова ловила любую информацию о состоянии здоровья певицы. Врачи боролись за жизнь артистки всеми возможными способами, но, к сожалению, оказались бессильны.

Юлю госпитализировали в понедельник, 11 марта, в крайне тяжелом состоянии в Москве. Позже пиарщики певицы заявили, что ничего серьезного не случилось и даже утверждали, что Юлия находится в Риме. Однако в этот же день им пришлось обнародовать неоспоримый факт - Началова в больнице.

Умерла Юлия Началова.

12 марта стало известно, что Юлю подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее ввели в состояние искусственной комы.

Трагическая смерть Юлии Началовой произошла вследствие нескольких факторов. У певицы была подагра, которая обострилась в последнее время. Также врачи диагностировали сахарный диабет второго типа. Также стало известно и о том, что исполнительница мучается от красной волчанки.

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Пиар-директор Юлии Началовой рассказала о том, что певица действительно перенесла операцию, в результате которой ее состояние несколько улучшилось, однако хирургическое вмешательство имело место еще несколько дней назад, а не в субботу, как пишут об этом в СМИ (подробности).

Юлия Началова в коме

Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому. В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы (подробности)

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Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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