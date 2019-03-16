«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой

СЕГОДНЯ 22:21 2019-03-16T22:21:17+03:00

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С Прохором Шаляпиным Юля Началова подружилась недавно. По словам певца, она не переживала из-за своей невостребованности, была очень доброжелательным веселым человеком.

- Наша дружба с Юлей началась два года назад. Ходили вместе по театрам, часто переписывались, присылали друг другу смешные открытки, - вспоминает в беседе с «КП» Прохор Шаляпин.

- Разговаривали о творческих планах. Она мне присылала разные трэки. Она записала альбом с композитором Уолтером Афанасьевым. Когда я послушал его, я влюбился в её творчество. И в саму Юлю невозможно было не влюбиться. В ней не было ни капли зла. Все мои разговоры, когда я злился на шоу-бизнес, куда меня не пускают, Юля никогда не поддерживала. Её нельзя было назвать до конца реализованной артисткой, но она жила в мире позитива и любви. Была хохотушкой. Смешила меня и сама смеялась. Я скорблю со всей страной. Это дикая несправедливость. Для меня это удар.

Со слов артиста, он старался не расспрашивать Началову о ее недугах, чтобы ее не расстраивать.

- Я знал, что Юля болела, но не разговаривал с ней об этом, поскольку любой девушке неприятно, когда парень с ней заводит разговоры о недугах,-говорит Шаляпин.- Я старался не смотреть на её руки, на которых были следы подагры. Не задавал лишних вопросов. Нам было комфортно друг с другом. Юля ушла со связи в феврале, перестала отвечать на сообщения. Сахарный диабет, которым страдала Юля, очень страшная болезнь. Увы, она её и убила.

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ИСТОЧНИК KP.RU