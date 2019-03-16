В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой

16 Март 23:40 2019-03-16T23:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Интернете появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой – кадры телешоу «Ты супер» на канале НТВ с участием певицы. На записи видно, что она выглядит уставшей, но, как всегда, очень красива.

Юлия Началова в свободном черном комбинезоне и черных перчатках, которые скрывают воспаленные из-за подагры суставы.

Съемка в шоу Ты супер! на НТВ стала последней для Юлии Началовой.Как стало звестно потом, Юля в этот день мучилась от страшной боли в суставах

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова умерла 16 марта, ей было всего 38 лет. Несколько дней назад певица попала в больницу, где ее прооперировали. Однако усилия врачей не увенчались успехом. Юлия скончалась, не приходя в сознание.

Напомним, около восьми лет назад у певицы обнаружили подагру, а через четыре года после этого диагностировали системную красную волчанку. Совсем недавно Началову ошарашили – у нее сахарный диабет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Началова умерла за красоту

Девочка с голубыми глазами и золотыми волосами запомнится по песне «Учитель, учитель, учитель» и по тому, что умерла, натерев ногу на съемках клипа (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

ИСТОЧНИК KP.RU