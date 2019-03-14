2019-03-14T17:10:56+03:00
Звезды

"На один шажок лучше": что происходит с Началовой

Режим врачебной тайны не позволяет пока выяснить, в какой больнице находится певица [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Юля Началова находится в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в специализированной клиникеЮля Началова находится в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в специализированной клиникеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В последние часы сообщения о состоянии Юлии Началовой поступают в час по чайной ложке. Медики хранят гробовое молчание, впрочем, как и родители певицы. К этому часу известно, что Юля Началова находится в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в специализированной клинике.

isaeva.anyaisaeva.anya
Помощница Началовой рассказала о случайном знаке: "Кто-то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам поздравить их с началом учебного года. И в это время я получила новую информацию о ее здоровье".
179 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

Помощница артистки вышла на связь с поклонниками и озвучила новые данные о здоровье певицы: "Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая".

Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. По словам специалиста, медики могут специально не раскрывать всех подробностей состояния Началовой, поэтому многого не знает даже ее пиар-директор, которая доносит информацию до прессы.

Кроме того, неизвестно, в какой стадии комы находится певица. "Из четвертой стадии комы, если мозг необратимо пострадал, пациенты уже не выходят. Режим врачебной тайны также не позволяет пока выяснить, в какую спецклинику перевели Юлию", - цитирует Саверского Teleprogramma.pro.

По его словам, медики имеют полное право не разглашать информацию в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.

"Это очень тонкая грань. С одной стороны, необходимо бороться до конца, а родственники надеются, что шанс всегда есть. Но врачи часто относятся к этому иначе, потому что факт смерти мозга при работающем сердце для них - не абстракция", - заявил Саверский.

Он отметил, что выход пациента из длительной комы считается чудом. Сообщалось, что у певицы развилась почечная недостаточность, однако самое важное - знать, в каком состоянии ее сердце и мозг. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении пациента от поддерживающих его жизнь приборов.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает от диабета и подагры. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови". Это довольно серьезное заключение врачей, которое требует лечение исключительно в медучреждениях. После этого Началова была помещена в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщала пиар-менеджер звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Началова в коме

Источник в медицинских кругах сообщил "Комсомолке", что утром, 12 марта, певицу ввели в искусственную кому. В свою очередь, помощница Началовой не в силах сдерживать эмоции. Она опубликовала свежее сообщение о состоянии здоровья певицы (подробности)

Началова на искусственной вентиляции легких: родители дежурят у кровати певицы

Певица Юля Началова находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Как подтвердил источник "КП", артистку действительно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (подробности)

"Пляски на костях": названа истинная причина госпитализации Началовой

Помощница певицы раскрыла всю правду о ее состоянии (подробнее)

Юля Началова попала в реанимацию в тяжелом состоянии

У певицы резко поднялся уровень сахара в крови. Помимо этого у Юлии обострилась подагра. В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы помочь артистке (подробнее)

Творческий путь Юлии Началовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Юлия Началова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт рассказал, что владельцы майнинговых ферм пока могут не бояться наказаний
Тимошенко пожаловалась послу ЕС на фальсификации выборов, которые готовит Порошенко
Глава СПЧ предложил отдавать бездомных пенсионеров в приемные семьи
Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал, кто уже пользуется приложением «Мой налог»
Глава МИД Австрии сообщила, что обсудила с Путиным Ближний Восток
Два человека погибли, семеро ранены в результате взрыва на рынке в Пакистане
В ФНС рассказали о росте числа зарегистрированных самозанятых в России
НАТО призналось: у союзников нет единой позиции по «Северному потоку - 2»
Лавров и глава МИД Венесуэлы договорились укреплять взаимодействие в ООН
Депутат Госдумы рассказал об особенностях закона об ОПГ
Госдума планирует снять запрет на выращивание опийного мака в России
Лавров: дальнейшая визовая дискриминация крымчан недопустима
В Сети появился новый трейлер фильма о супергероях "Мстители: Финал"
Посольство РФ: доклад эстонской разведки – набор антироссийских страшилок
Столтенберг: НАТО заинтересовано в поддержке военных каналов с РФ
В Киеве убили сотрудника администрации президента Украины
Силуанов: Правительство готово смягчить санкции за несвоевременный возврат валютной выручки
Сотни жителей Малайзии пострадали из-за попавших реку химикатов
Посол РФ: никто никому не предлагал вступления Белоруссии в состав России
Власти США проверяют соглашения Facebook о доступе к данным пользователей
Путин поручил выйти на ставку по ипотеке ниже 8 %
НАТО призывает России вернуться «без промедления» к ДРСМД
Путин призвал к ускорению темпов строительства жилья
В Госстате Китае сообщили, что экономика страны сможет преодолеть тенденцию к спаду
Трамп: мексиканские наркокартели террористическими группировками
Порошенко заявил, что едет в Донбасс
КНР сделал «строгое представление» США из-за доклада Госдепа о правах человека
Маурицио Сарри оценил состояние газона в Киеве как «ужасное»
РЖД запускает первые два поезда с новыми плацкартными вагонами