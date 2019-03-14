"На один шажок лучше": что происходит с Началовой

В последние часы сообщения о состоянии Юлии Началовой поступают в час по чайной ложке. Медики хранят гробовое молчание, впрочем, как и родители певицы. К этому часу известно, что Юля Началова находится в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в специализированной клинике.

isaeva.anya Помощница Началовой рассказала о случайном знаке: "Кто-то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам поздравить их с началом учебного года. И в это время я получила новую информацию о ее здоровье".

Помощница артистки вышла на связь с поклонниками и озвучила новые данные о здоровье певицы: "Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая".

Ранее президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский прокомментировал события, которые произошли с Юлией Началовой. По словам специалиста, медики могут специально не раскрывать всех подробностей состояния Началовой, поэтому многого не знает даже ее пиар-директор, которая доносит информацию до прессы.

Кроме того, неизвестно, в какой стадии комы находится певица. "Из четвертой стадии комы, если мозг необратимо пострадал, пациенты уже не выходят. Режим врачебной тайны также не позволяет пока выяснить, в какую спецклинику перевели Юлию", - цитирует Саверского Teleprogramma.pro.

По его словам, медики имеют полное право не разглашать информацию в случаях, когда у пациента наступает смерть мозга и реанимационные мероприятия больше не имеют смысла. В таком медучреждении пациенту продолжат проводить искусственную вентиляцию легких и поддерживать сердцебиение по настоянию родственников.

"Это очень тонкая грань. С одной стороны, необходимо бороться до конца, а родственники надеются, что шанс всегда есть. Но врачи часто относятся к этому иначе, потому что факт смерти мозга при работающем сердце для них - не абстракция", - заявил Саверский.

Он отметил, что выход пациента из длительной комы считается чудом. Сообщалось, что у певицы развилась почечная недостаточность, однако самое важное - знать, в каком состоянии ее сердце и мозг. Если изменения в них необратимы, родным останется только принять решение об отключении пациента от поддерживающих его жизнь приборов.

Как писал сайт kp.ru, Юлия Началова попала в больницу с жалобой на боли в ноге. Певица страдает от диабета и подагры. Предварительно популярной исполнительнице был поставлен диагноз "рожа, заражение крови". Это довольно серьезное заключение врачей, которое требует лечение исключительно в медучреждениях. После этого Началова была помещена в реанимацию. Ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, о чем сообщала пиар-менеджер звезды.

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