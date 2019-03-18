Вместо тел погибших в авиакатастрофе в Эфиопии родственники увезут с собой землю

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-18T11:21:12+03:00

Дело в том, что процедура опознания пассажиров займет несколько месяцев

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На место крушения Боинга в Эфиопии прибыли родственники погибших людей. В трагическом мероприятии принимают участие родные трех россиян, которые летели данным рейсом из Аддис-Абебы в Найроби.

Но, как стало известно недавно, забрать домой останки погибших, люди не смогут. Дело в том, что процедура опознания людей займет как минимум несколько месяцев, а может и вовсе затянуться на полгода. Такие сроки назвала министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес. Все это время тела будут находиться на экспертизе. Для того, чтобы ускорить работу, у родственников пассажиров возьмут образцы ДНК. А им в память о трагедии разрешили взять землю в места крушения самолета, сообщает телеканал «360».

Родственники погибших признаются, что даже горсть земли будет напоминать им о близких людях, которые погибли 10 марта. Ведь велики шансы, что идентифицировать удастся не все останки тел. Об этом сообщил телеканал CNN.

Рейс ET 302 потерпел крушение спустя 10 минут после взлета, в 62 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли. Известно, что люди были гражданами 33 разных стран.

Что именно стало причиной крушения пока не ясно.

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Выводов пока нет

В расследовании катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии пока не сделаны окончательные выводы. Такое заявление сделал 17 марта генеральный директор корпорации Деннис Меленберг.

Крушение по одному сценарию

Анализ данных с бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 Max 8 подтвердил сходство этой авиакатастрофы с крушением точно такого же лайнера в Индонезии, которое произошло в конце октября прошлого года.

Записи последних переговоров пилотов и проблемы с высотой

Источник, ознакомившийся с записями переговоров авиадиспетчеров и экипажа подтвердил, что после взлета самолет набрал необычно высокую скорость. После пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом, и попросил разрешения набрать высоту в 14 тысяч футов (4 267 метров) над уровнем моря, это примерно 6,4 тысяч футов (1 951 метр) над аэропортом Аддис-Абебы.

Место крушения боинга в Эфиопии.

ИСТОЧНИК KP.RU