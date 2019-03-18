2019-03-18T14:43:46+03:00
Общество

В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко

Проститься с медиаменеджером пришли его родные, близкие и коллеги
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В москве прошли похороны Игоря Малашенко. Фото: Владимир Гердо ТАССВ москве прошли похороны Игоря Малашенко. Фото: Владимир Гердо ТАСС
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В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве завершилась церемония прощания с одним из основателей телекомпании НТВ Игорем Малашенко.

Проводить медиаменеджера в последний путь пришли не только его родные и близкие, например, дочь Елизавета и вдова Божена Рынка, но и друзья, а также многочисленные коллеги. Среди них оказался бизнесмен Петр Авен и журналисты Антон Красовский, Этери Левиева, Сергей Бунтман, Павел Лобков.

"Хочу сказать Игорю большое спасибо - за то, что вы придумали телевидение, которое давало нам воздух, которое давало нам силы", - цитирует ТАСС журналистку Зою Светову, которая выступила на церемонии прощания с Малашенко.

После того, как все простились с медиаменеджером, его тело было захоронено на 17-м участке Троекуровского кладбища.

Напомним, что 64-летний Малашенко покончил с собой в испанском поместье. Предполагается, что подорвать его состояние могли затянувшиеся судебные тяжбы с бывшей женой Еленой.

Сайт kp.ru писал о том, что вдова журналиста после известий о кончине мужа также слегла в больницу и даже впала в клиническую кому, но позже все же смогла взять себя в руки.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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