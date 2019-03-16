"Все глаза выплакала": Божена Рынска "окаменела" с горя

Божена Рынска готовится к похоронам мужа Игоря Малашенко, который покончил с собой в Испании в конце февраля. Вдова одного из основателей НТВ тяжело переживает смерть любимого человека.

"Я сейчас, и я с паспортом - это два разных человека. Свадебная лучистая фотка и сейчас... Я сама себя не узнаю. С горя окаменела, подурнела. ...Вот эта красавица, и вот эта уродка - это да один и тот же человек. Так бывает", - написала в своем Facebook Божена Рынска.

Комментируя то, как она сейчас выглядит, блогерша не скрывает свое подавленное состояние: "Все глаза выплакала" и "Я плачу ежесекундно, поэтому такой вид".

Она даже отправилась в салон красоты, чтобы обновить прическу. Но не для того, чтобы порадовать себя, как это было раньше.

Журналистка ясно дала понять, что распрощалась с длинными волосами, поскольку больше нет смысла для кого-то прихорашиваться. "Прощайте, кудри. Не для кого мне заморачиваться и прихорашиваться. Буду в бассейн ходить", - цитирует ее Пятый канал.

Но жить без Игоря у Божены, по ее признанию, пока плохо получается. Недавно светскую львицу госпитализировали и она перенесла клиническую смерть.

Похороны Игоря Малашенко состоятся 18 марта на Троекуровском кладбище. Журналистка поспешила пожаловаться на недостаток средств для установки памятника супругу. Ради этого она ищет мастера по ремонту бижутерии. "Мне, чтобы поставить памятник Игорю, надо продать всю Chanel. Перед этим надо укрепить застежки и бусы пересобрать", - написала она.

Как писал сайт kp.ru, Божена Рынска вышла замуж в конце сентября 2018 года. Долгое время пара не могла оформить отношения из-за штампа в паспорте Малашенко.

После смерти Игоря, чье бездыханное тело обнаружила экономка, вдова заявила, что борьба за имущество с бывшей женой медиаменджера Еленой Пивоваровой стала причиной гибели возлюбленного. Рынска подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить 64-летнего Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах. За день до смерти супруга она сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявляла Рынска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Божена Рынска раскрыла обстоятельства смерти Малашенко

Семейный конфликт остается одной из главных версий причины смерти бывшего генерального директора НТВ Игоря Малашенко. Медиаменеджер покончил с собой 25 февраля в своем доме в Испании. Малашенко вел тяжелый судебный процесс по разделу имущества с первой женой, Еленой Пивоваровой – экс-супруги делили состояние в американском суде. До сих пор непонятно, что конкретно подтолкнуло его к самоубийству, однако некоторые детали прояснила вдова бизнесмена. Вторая жена Малашенко журналистка Божена Рынска прервала молчание и рассказала в Фейсбуке о событиях, которые предшествовали смерти мужа (подробности)

Божена Рынска пригрозила покончить с собой

Журналистка Божена Рынска после смерти мужа, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, пригрозила покончил с собой. Светская львица заявила, что очень любила супруга и не знает, как будет жить без него. Она также обратилась к тем, кто травит ее в соцсетях, с мольбой о пощаде (подробности)

Умер один из "отцов" победы Ельцина

В понедельник пришло известие, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко - видного медиаменеджера из числа тех, кто не сам выступает на политической арене и срывает аплодисменты или получает проклятия, а тех кто готовит триумфы, оставаясь в тени, или принимает на себя все обвинения в случае горьких поражений. (подробности)

Собчак в шоке после cмерти Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в испанской Марбелье. Бездыханное тело 64-летнего супруга журналистки Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. Оставил ли Малашенко предсмертную записку, пока неизвестно (подробности)

"Пил антидепрессанты, лечился у психотерапевтов": Божена Рынска рискует остаться без наследства Малашенко по своей вине

Смерть Игоря Малашенко вернула интерес и к его жене - героине многих скандалов, светскому обозревателю Божене Рынски. И причина тому - грядущая дележка наследства (подробности)