2019-03-20T00:38:11+03:00
В мире

Премьер Новой Зеландии надела хиджаб на встречу с выжившими мусульманами в Крайчестере

Этот жест Джасинды Ардерн сделал ее популярной во всем мире, но был раскритикован на родине
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернПремьер-министр Новой Зеландии Джасинда АрдернФото: REUTERS
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн почти сразу после расстрела мусульман в Крайчестере отправилась на встречу с теми, кому посчастливилось выжить в этой бойне. В знак уважения политик надела хиджаб.

"Нашу страну выбрали для проведения этого акта насилия не потому, что мы поддерживаем расизм, и не потому что мы являемся плацдармом экстремизма. Нас выбрали именно из-за того, что это к нам не относится. Из-за того, что мы выступаем за многообразие, доброту, сострадание, открываем наш дом для тех, кто разделяет наши принципы, даем убежище тем, кто в этом нуждается", - цитирует ее слова "Би-би-си".

Ее честный поступок, демонстрирующий сострадание, высоко оценили во всем мире. В СМИ появился термин "Джасиндамания". Газета Guardian назвала ее обращение к нации "демонстрацией истинного лидерства".

Однако нашлись те, кто назвал выход Ардерн к мусульманам в хиджабе пиаром. Кроме того, пока в мире ее популярность растет, в Новой Зеландии ее все больше критикуют. Чаще всего ее упрекают в недостаточной твердости и неверной экономической стратегии.

Тем не менее, Джасинда Ардерн сейчас одна из самых ярких политических фигур мирового масштаба и, безусловно, красивая женщина, которой просто идет хиджаб.

Напомним, что 15 марта неизвестный в мечети новозеландского города открыл стрельбу по верующим. В результате погибли 50 человек, еще столько же пострадали.

Сайт kp.ru писал о том, что полиция задержала четверых подозреваемых в организации теракта, но позже установили, что действовал террорист- одиночка, а именно 28-летний уроженец Австралии Брентон Таррант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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