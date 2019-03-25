Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, призвал своих соотечественников приготовиться к захвату власти в стране. Речь идет о приведении в действии операции под названием "Свобода".
Сайт kp.ru уже писал о том, что именно она должна обеспечить свержение действующего в Каракасе режима.
"Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление на власть для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы", - написал Гуайдо на своей странице в Instagram.
Оппозиционер подчеркнул, что в рамках проведения операции по всей республике появятся "Комитеты помощи свободе", которые будут заниматься пропагандой. Их целью будет "прекращение узурпации" в каждом отдельном районе, государственном органе и учреждении.
При этом, согласно данным официальных властей, Гуайдо действует не только мирными методами. Так, например, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что спецслужбы страны предотвратили организованное на него покушение.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU