2019-03-25T11:24:38+03:00
Политика

Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Речь идет о проведении операции "Свобода", которая включает в себя создание специальных пропагандистских комитетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оппозиционный лидер Хуан ГуайдоОппозиционный лидер Хуан ГуайдоФото: REUTERS
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным главой государства, призвал своих соотечественников приготовиться к захвату власти в стране. Речь идет о приведении в действии операции под названием "Свобода".

Сайт kp.ru уже писал о том, что именно она должна обеспечить свержение действующего в Каракасе режима.

"Пришло время подготовиться к проведению операции "Свобода" и оказать максимальное давление на власть для окончательного прекращения узурпации. Все, абсолютно все, у каждого есть роль на этом этапе нашей борьбы", - написал Гуайдо на своей странице в Instagram.

Оппозиционер подчеркнул, что в рамках проведения операции по всей республике появятся "Комитеты помощи свободе", которые будут заниматься пропагандой. Их целью будет "прекращение узурпации" в каждом отдельном районе, государственном органе и учреждении.

При этом, согласно данным официальных властей, Гуайдо действует не только мирными методами. Так, например, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о том, что спецслужбы страны предотвратили организованное на него покушение.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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