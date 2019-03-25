Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит ее сделку по Brexit

СЕГОДНЯ 20:45 2019-03-25T20:45:24+03:00

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В понедельник, 25 марта, появилась информация о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент проголосует за заключенное ею с Брюсселем соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.

По «достоверным» данным телеведущего Роберта Пестона, такое обещание политик дала в ходе своей встречи с членами британского кабинета министров и влиятельными консерваторами-евроскептиками, которая состоялась в минувшее воскресенье в загородной премьерской резиденции Чекерс.

Между тем, по мнению Пестона, даже если все присутствовавшие на встрече члены Палаты общин проголосуют за нынешнее соглашение по Brexit, этого все равно будет недостаточно для прохождения сделки, передает Reuters.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, 21 марта 27 стран-членов Евросоюза приняли единогласное решение об отсрочке Brexit. Так, тогда было решено, что выход Великобритании из объединения будет отложен до 22 мая, если парламент Соединенного Королевства одобрит до конца марта соглашение с Брюсселем об условиях Brexit, или до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет. Стоит отметить, что соглашение, о котором идет речь, ранее было дважды отвергнуто британским парламентом - 15 января и 12 марта.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU