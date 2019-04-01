Договор о дружбе между Россией и Украиной 1 апреля прекратил действие

СЕГОДНЯ 01:55 2019-04-01T02:02:35+03:00

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной 1 апреля официально прекратил действие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незалежная отказалась продлевать соглашение, подписанное Москвой и Киевом в 1997 году

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 1 апреля, официально прекратил действие подписанный после распада Советского Союза Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной.

Вместе с ним прекращают действие многие двусторонние соглашения, в том числе Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенный в 2003 году.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, действующий лидер Незалежной Петр Порошенко подписал указ о непродлении Договора 17 сентября прошлого года, позже временный поверенный в делах Украины принес официальную ноту о разрыве Договора о дружбе между странами в МИД России. Комментируя это решение украинских властей, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил: «Опять стреляют себе в ногу».

11 декабря президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал заключенный 31 мая 1997 года Договор о дружбе с Россией, подписав закон о прекращении союза между Киевом и Москвой

ИСТОЧНИК KP.RU