В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

СЕГОДНЯ 16:54 2019-04-01T16:54:27+03:00

Там признали, что решение Киева запретить представителям РФ следить за голосованием противоречит нормам организации [видео]

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Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва, выступая в понедельник, 1 апреля, на пресс-конференции, прокомментировал недопуск наблюдателей из России на президентские выборы, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. По его словам, решение Киева запретить представителям РФ следить за голосованием противоречит нормам ОБСЕ.

«Исключение (российский наблюдателей) противоречит одному их наших копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участники ОБСЕ приглашают друг друга наблюдать за национальными выборами», - сказал Канерва.

Правда, при этом он добавил, что отсутствие наблюдателей из одной стран «не может иметь какого-либо эффекта на легитимность наблюдения», так как за голосованием в незалежной следило «необычайно большое число международных наблюдателей» из самых разных стран мира, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентских выборов. На пост главы государства в незалежной претендовали 39 кандидатов.

Однако одним туром украинцы не обошлись. Вскоре после завершения голосования ЦИК официально подтвердил, что будет второй раунд. В нем сойдутся комик Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/700564" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU