2019-04-01T16:54:27+03:00
Выборы президента Украины 2019

В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы

Там признали, что решение Киева запретить представителям РФ следить за голосованием противоречит нормам организации [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments5
В ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборыВ ОБСЕ раскритиковали недопуск российских наблюдателей на украинские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва, выступая в понедельник, 1 апреля, на пресс-конференции, прокомментировал недопуск наблюдателей из России на президентские выборы, которые прошли на Украине в минувшее воскресенье, 31 марта. По его словам, решение Киева запретить представителям РФ следить за голосованием противоречит нормам ОБСЕ.

«Исключение (российский наблюдателей) противоречит одному их наших копенгагенских обязательств, согласно которому страны-участники ОБСЕ приглашают друг друга наблюдать за национальными выборами», - сказал Канерва.

Правда, при этом он добавил, что отсутствие наблюдателей из одной стран «не может иметь какого-либо эффекта на легитимность наблюдения», так как за голосованием в незалежной следило «необычайно большое число международных наблюдателей» из самых разных стран мира, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 31 марта, на Украине состоялся первый тур президентских выборов. На пост главы государства в незалежной претендовали 39 кандидатов.

Однако одним туром украинцы не обошлись. Вскоре после завершения голосования ЦИК официально подтвердил, что будет второй раунд. В нем сойдутся комик Владимир Зеленский и действующий лидер страны Петр Порошенко.

ЦИК Украины объявил о втором туре выборов: Зеленский и Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Флориде местные жители увидели метеорит
Разбившийся в Германии бизнес-джет не был оснащен черными ящиками
Фильм "Дамбо" возглавил российский прокат
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Saudi Aramco стала самой прибыльной компанией в мире в 2018
В доме престарелый во Франции после ужина умерли четыре старика
Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Застрявшие в лифте мужчины взорвали интернет своей песней
МИД РФ назвал избирательную кампанию на Украине «грязной и ожесточенной»
В США программный сбой привел к отмене и задержки тысячи рейсов
Безработный в Подмосковье украл у мужчины, которого избил у него дома, телефон и 1 500 рублей
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 пожарных
Около 40 человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса в Чехии
Владимир Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков бизнес-джета