В Японии сообщили об ухудшении самочувствия императора Акихито

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-03T09:53:56+03:00

У 85-летнего монарха появился кашель, и врачи рекомендовали ему отказаться от участия в официальных мероприятиях

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Управление делами императорского дворца Японии проинформировало об ухудшении самочувствия 85-летнего императора Акихито. С вечера вторника, 2 апреля, у монарха появился кашель, и врачи рекомендовали ем на время отказаться от участия в официальных мероприятиях.

В эту среду в первой половине дня Акихито должен был присутствовать на нескольких церемониях во дворце, а потом встретиться с волонтерами, занимающимися уборкой прилегающих к замку территорий, однако теперь выполнением этих обязанностей займется его супруга - императрица Митико.

На сайте управления уточняется, что врачи обратили такое пристальное внимание на небольшую простуду, поскольку уже менее чем через месяц монарху предстоит отречься от престола.

Сайт kp.ru писал о том, что сам Акихито еще в августе 2017 года заявил о намерении досрочно передать трон наследному принцу Император пожаловался на свой преклонный возраст и попросил изменить законы, запрещающие отрекаться от власти таким образом. Руководство Японии пошло ему навстречу и назначило дату сложения полномочий.

Так, 30 апреля 2019 года Акихито перестанет быть правящим императором, а уже на следующий день 1 мая на престол взойдет его старший сын Нарухито. Тогда же страна вступит в новую эру, которая получила название "Рэйва".

ИСТОЧНИК KP.RU