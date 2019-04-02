Британский парламент опять отверг все альтернативы по Brexit

СЕГОДНЯ 02:57 2019-04-02T03:12:20+03:00

Депутаты вновь не смогли договориться ни по одному из вариантов дальнейших действий в связи выходом страны из ЕС

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В понедельник, 1 апреля, британские депутаты в очередной раз не смогли договориться ни по одному из вынесенных на голосование альтернативных вариантов соглашения по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Голосование в Палате общин завершилось поздним вечером.

Самым популярным оказалось предложение представителя правящей Консервативной партии Кеннета Кларка о Brexit с сохранением членства Великобритании в таможенном союзе с ЕС, но и эта инициатива не получила необходимого количества голосов. Её поддержали 273 парламентария, против высказались 276 депутатов.

Как писал сайт kp.ru, 25 марта Еврокомиссия сообщила, что сценарий жесткого выхода Британии из Евросоюза становится все более очевиден. В ЕК призвали всех граждан и бизнес ЕС подготовиться к Brexit без сделки. Незадолго до этого, 19 марта, Совет Евросоюза утвердил ряд мер на случай жесткого Brexit. 10 апреля ЕС созовет экстренный саммит по этому вопросу.

Напомним, 21 марта лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение: Брюссель согласен отложить «развод» с Лондоном до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Если же этого не произойдет, отсрочка продлится только до 12 апреля.

Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU