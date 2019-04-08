Больной раком сенатор объявил о намерении баллотироваться в президенты США

СЕГОДНЯ 05:54 2019-04-08T06:16:24+03:00

По словам демократа Майкла Беннета, онкологическое заболевание ему не помешает, так как оно выявлено на ранней стадии

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Еще один американский сенатор-демократ объявил о желании выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах президента США в 2020 году. Это член сената от штата Колорадо Майкл Беннет, у которого врачи диагностировали рак предстательной железы.

«Я рассчитываю баллотироваться в 2020 году», - заявил политик в эфире телеканала CNN.

По словам Майкла Беннета, онкологическое заболевание у него было выявлено на ранней стадии, поэтому он считает, что сможет полноценно участвовать в президентской гонке.

«Не думаю, что это помешает моим предвыборным поездкам», - сказал сенатор, который стал уже седьмым претендентом на выдвижение в президенты от Демократической партии США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о намерении снова попробовать побороться за главный государственный пост объявили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден. Соперница Дональда Трампа по президентской гонке в 2016 году Хиллари Клинтон в этот раз решила свою кандидатуру не выдвигать.

ИСТОЧНИК KP.RU