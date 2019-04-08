Эксперт назвал срок запуска «Турецкого потока»

СЕГОДНЯ 19:43 2019-04-08T19:43:06+03:00

Эксперты уверены, что "Турецкий поток" может начать работать уже к концу 2019 года Фото: REUTERS

Первая нить газопровода будет запущена до конца 2019 года

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Эксперт рассказал, когда будет запущена первая нить «Турецкого потока». Произойдет это к концу 2019 года, уверен заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Первая нитка будет предназначена для поставок газа на рынки Турции. Эта страна является вторым крупнейшим покупателем российского газа в Европе.

Естественно, Турция не сразу начнет потреблять 15,75 млрд кубометров газа через эту трубу. Это будет постепенно, примерно к 2020–2021 годах по первой нитке пройдет 12–13 млрд кубометров. Постепенно объем будет увеличиваться, - комментирует газете «Известия» Фролов.

Если говорить про запуск двух ниток газопровода, то скорее всего это произойдет не раньше 2022 года.

Ранее сообщалось, что до конца года планируют завершить работы по строительству приемного терминала на черноморском побережье Турции. Такие данные озвучил Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня в Москве.

Глава государства принял своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в Кремле, где в понедельник, 8 апреля, пройдут двусторонние переговоры. Лидер республики прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в ряде мероприятий на территории города.

Владимир Путин сформулировал три главных причины, заставивших Эрдогана прилететь в дождливую Москву - будущее "Турецкого потока", который все хотят разветвить дальше по Европе, но каждый в свою сторону, заканчивающаяся сделка по поставке Анкаре С-400 и операция турецкой армии в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU