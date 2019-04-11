Ассанжа лишили эквадорского гражданства

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-11T16:49:21+03:00

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МИД Эквадора сообщил, что отменил решение о предоставлении арестованнму по запросу США основателя основателю скандально известной организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу эквадорского гражданства, передает агентство Reuters.

Министр иностранных дел южноамериканской страны Хосе Валенсия на специальной пресс-конференции пояснил, что это решение связано «из-за различных нарушений», допущенных австралийцем, пока он обитал на территории эквадорского посольства в Лондоне.

Ранее в четверг, 11 апреля, Эквадор отказал Ассанжу в дальнейшем предоставлении убежища, и британская полиция задержала его прямо в здании дипмиссии, где тот скрывался от американских властей, после чего журналиста арестовали и отвезли в полицейский участок. Теперь его доставили в Вестминстерский суд в Лондоне.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джулиан Ассанж с 2012 года жил на территории посольства Эквадора в Лондоне и находился под защитой эквадорских властей. Его экстрадиции почти семь лет лет безуспешно добивались Соединенные Штаты и Швеция, где австралийского хакера обвиняют в изнасиловании, сексуальных домогательствах и «незаконном принуждении».

Джулиан Ассанж в отделении полиции после задержания.

ИСТОЧНИК KP.RU