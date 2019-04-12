Подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля

СЕГОДНЯ 06:39 2019-04-12T06:54:47+03:00

Субмарину достроят и испытают до конца 2019 года

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Атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Субмарина станет первым носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".

До конца 2019 года планируется достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания. В 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания "Белгорода". После этого подлодка будет передана на вооружение Военно-морскому флоту", передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные испытания «Посейдона»начались в России 25 декабря прошлого года. Как тогда отмечалось, испытания стратегического беспилотного аппарата, способного нести ядерные боезаряды, проводятся в морской акватории, "защищенной от средств разведки вероятного противника".

Ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU