Подлодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду 23 апреля
Атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля. Субмарина станет первым носителем беспилотных подводных аппаратов "Посейдон".
До конца 2019 года планируется достройка субмарины на плаву, испытания ядерного реактора и швартовые испытания. В 2020 году пройдут заводские ходовые и государственные испытания "Белгорода". После этого подлодка будет передана на вооружение Военно-морскому флоту", передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, подводные испытания «Посейдона»начались в России 25 декабря прошлого года. Как тогда отмечалось, испытания стратегического беспилотного аппарата, способного нести ядерные боезаряды, проводятся в морской акватории, "защищенной от средств разведки вероятного противника".
Ходовые испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU