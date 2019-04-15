2019-04-15T18:43:40+03:00
Выборы президента Украины 2019

Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTV

Представитель штаба шоумена напомнил, что действующий глава Незалежной согласился встретиться со своим оппонентом на «Олимпийском» 19 апреля [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTVЗеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTVФото: REUTERS
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Лидер первого тура президентских выборов на Украине, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский не собирается идти на дебаты с действующим главой Незалежной Петром Порошенко на телеканал ICTV в понедельник, 15 апреля. Соответствующие заявление сделал представитель его штаба Дмитрий Разумков.

«Я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе "Олимпийский", так как об этом было договорено», — сказал он.

Разумков напомнил, что оппонент Зеленского согласился на дебаты на главном стадионе страны - арене «Олимпийский» в Киеве19 апреля, сказав «стадион — так стадион», и кандидатам «следует придерживаться тех договоренностей».

Напомним, Порошенко пригласил оппонента на спорткомплекс 14 апреля, куда в итоге пришел один. Не дождавшись Зеленского на стадионе, он спел ему знаменитую украинскую песню «Ти ж мене підманула». Позже шоумен рекомендовал действующему главе государства заняться своими прямыми обязанностями вместо никому не нужной «беготни» по телеканалам.

Порошенко спел «Ти ж мене підманула».

ИСТОЧНИК KP.RU

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