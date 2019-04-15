Зеленский не собирается идти на дебаты с Порошенко в понедельник на ICTV
Лидер первого тура президентских выборов на Украине, кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский не собирается идти на дебаты с действующим главой Незалежной Петром Порошенко на телеканал ICTV в понедельник, 15 апреля. Соответствующие заявление сделал представитель его штаба Дмитрий Разумков.
«Я думаю, что у Петра Алексеевича будет возможность пообщаться с Владимиром Александровичем в пятницу на стадионе "Олимпийский", так как об этом было договорено», — сказал он.
Разумков напомнил, что оппонент Зеленского согласился на дебаты на главном стадионе страны - арене «Олимпийский» в Киеве19 апреля, сказав «стадион — так стадион», и кандидатам «следует придерживаться тех договоренностей».
Напомним, Порошенко пригласил оппонента на спорткомплекс 14 апреля, куда в итоге пришел один. Не дождавшись Зеленского на стадионе, он спел ему знаменитую украинскую песню «Ти ж мене підманула». Позже шоумен рекомендовал действующему главе государства заняться своими прямыми обязанностями вместо никому не нужной «беготни» по телеканалам.
Порошенко спел «Ти ж мене підманула».
ИСТОЧНИК KP.RU