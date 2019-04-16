2019-04-16T07:37:57+03:00
Происшествия

При пожаре в Нотр-Даме сгорел лишь новодел, средневековые стены нетронуты

Наиболее пострадали крыша, шпиль и внутреннее убранство парижского собора, созданные в середине XIX века
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате пожара пострадал один человекВ результате пожара пострадал один человекФото: REUTERS
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Старинная часть средневекового Собора Парижской Богоматери, возведенная мастерами XII-XV веков практически не пострадала в результате пожара, а вот более новые конструкции были уничтожены.

Огонь почти не повредил стены, систему арок, контрфорсы и фасад Нотр-Дама-де-Пари в целом. Также удалось спасти наиболее ценные артефакты и христианские реликвии, в частности, терновый венец Иисус Христа, а вот крыша, шпиль собора и его внутреннее убранство, созданные в середине XIX века, выгорели полностью.

Собор Парижской Богоматери в огне.

Их созданием занимался знаменитый французский архитектор Виолле-ле-Дюк, который проводил реконструкцию. Витражи XVIII–XIX века, вероятнее всего, тоже погибли. Зато химеры Виолле-ле-Дюка остались нетронутыми, сообщает газета Le Figaro. Ожидается, что на восстановление собора понадобится несколько десятков лет.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Париже вспыхнул Нотр-Дам. Огонь возник в районе строительных лесов на чердаке и стремительно начал распространяться по деревянным балкам. Открытое горение сохранялось на протяжении девяти часов, к настоящему моменту его удалось ликвидировать. Пострадал лишь один человек - сотрудник пожарной службы. Следователи уже допросили реставраторов по делу о неумышленном причинении ущерба.

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU

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