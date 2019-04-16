При пожаре в Нотр-Даме сгорел лишь новодел, средневековые стены нетронуты

СЕГОДНЯ 07:37 2019-04-16T07:37:57+03:00

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Старинная часть средневекового Собора Парижской Богоматери, возведенная мастерами XII-XV веков практически не пострадала в результате пожара, а вот более новые конструкции были уничтожены.

Огонь почти не повредил стены, систему арок, контрфорсы и фасад Нотр-Дама-де-Пари в целом. Также удалось спасти наиболее ценные артефакты и христианские реликвии, в частности, терновый венец Иисус Христа, а вот крыша, шпиль собора и его внутреннее убранство, созданные в середине XIX века, выгорели полностью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

Их созданием занимался знаменитый французский архитектор Виолле-ле-Дюк, который проводил реконструкцию. Витражи XVIII–XIX века, вероятнее всего, тоже погибли. Зато химеры Виолле-ле-Дюка остались нетронутыми, сообщает газета Le Figaro. Ожидается, что на восстановление собора понадобится несколько десятков лет.

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 15 апреля, в Париже вспыхнул Нотр-Дам. Огонь возник в районе строительных лесов на чердаке и стремительно начал распространяться по деревянным балкам. Открытое горение сохранялось на протяжении девяти часов, к настоящему моменту его удалось ликвидировать. Пострадал лишь один человек - сотрудник пожарной службы. Следователи уже допросили реставраторов по делу о неумышленном причинении ущерба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/703384" frameborder="0"></iframe> Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

ИСТОЧНИК KP.RU