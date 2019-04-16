2019-04-16T08:22:37+03:00
Происшествия

Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-Дама после пожара

Владельцы компаний Kering и Artemis уже пообещали выделить на эти цели €100 млн
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-ДамВо Франции начался сбор средств на восстановление Нотр-ДамФото: REUTERS
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Государственный фонд сохранения культурного наследия Франции объявил сбор средств на восстановление Собора Парижской Богоматери, который серьезно пострадал в результате вспыхнувшего в ночь на вторник пожара.

На сайте организации уже появился специальный раздел "Спасем Нотр-Дам". Здесь любой желающий может пожертвовать от 50 до 500 евро или внести другую сумму. Также можно настроить ежемесячное списание средств с банковского счета. Стоит отметить, что о старте общенационального сбора объявил сам президент Франции Эммануэль Макрон.

Собор Парижской Богоматери в огне.

"Я объявляю общенациональный сбор средств на его восстановление и обещаю призвать для реконструкции таланты со всего мира. Мы построим Нотр-Дам снова", - цитирует Le Parisien главу республики.

Первое крупное пожертвование уже пообещала сделать семья французских бизнесменов - Франсуа и Франсуа-Анри Пино. Отец с сыном выделят 100 млн евро на реконструкцию собора из фондов своей компании Artemis. Именно ей принадлежит аукционной дом Christie's.

Парижане молятся о Соборе Парижской Богоматери.Андрей ВОВК

Сайт kp.ru писал о том, что легендарный собор в Париже загорелся вечером в понедельник, 15 апреля. Огонь почти полностью уничтожил крышу, шпиль и часы обрушились, а вот стены и система арок остались почти нетронутыми. Также пожарным удалось вовремя вынести из здания все наиболее ценные реликвии, включая терновый венец Иисуса Христа. Причина инцидента пока расследуются. Предполагается, что возгорание возникло в районе ведения реставрационных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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