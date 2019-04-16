Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 10:18 2019-04-16T10:18:05+03:00

Пожар в соборе все еще не потушен Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал очередную скандальную карикатуру. В этот раз журналисты решили обыграть всемирную трагедию - разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери, также известном как Нотр-Дам-де-Пари.

Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на своей обложке

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в понедельник, 15 апреля, загорелась крыша одной из главных достопримечательностей французской столицы. Пламя быстро распространилось по деревянным конструкциям, в результате шпиль и знаменитые часы были разрушены. Пожарные успели вынести из здания все наиболее ценные реликвии, но сам собор серьезно пострадал. Специалисты считают, что на восстановление понадобится несколько десятилетий.

И хотя пожарные еще даже не до конца ликвидировали возгорание, Charlie Hebdo уже представило свой новый выпуск, который появился во французских киосках во вторник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703370" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери в огне.

На опубликованной в Twitter обложке изображено зловеще улыбающееся лицо президента республики Эммануэля Макрона, а вместо волос у него - горящий Нотр-Дам-де-Пари. Рядом с карикатурой написано "реформы", а сам политик как будто говорит "Je commence par la charpente" или дословно "Я начинаю с каркаса (с основ)".

Напомним, что Charlie Hebdo регулярно публикует довольно провокационные карикатуры на резонансные события. Порой такие рисунки находятся на грани. В январе 2015 года на редакцию издания даже напали исламисты, которые были недовольны деятельности журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU